El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que se tenga planeado ejecutar un proyecto urbanístico o industrial en la zona de Santa María Zacatepec, y aseguró que su administración está comprometida con ayudar a las personas afectadas por el socavón.

En rueda de prensa este viernes, el mandatario poblano manifestó que el movimiento social que encuentra en esta región es válido.

“El gobierno del estado no tiene ningún proyecto de desarrollo urbanístico o industrial en esta zona como ya se dijo por las gentes que ahí están, no, no tenemos nada, lo otro ya es inventar para hacer de ese movimiento un instrumento de reclamo social”, asentó.

Y es que algunos pobladores han manifestado que el problema del socavón se debe a la explotación de los mantos acuíferos de la región, debido a la cantidad de las empresas instaladas, entre ellas Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla.

Por otra parte, manifestó que ya se tienen los cheques listos para las indemnizaciones a los dueños de los terrenos afectados por el socavón, aunque no se han podido entregar debido a que el comisariado ejidal, Luis Aguas, los está incitando a que no los reciban.

Dijo que “no se vale que estén inventando cosas”, ya que los propietarios de esas tierras son los que se están viendo afectados por no recibir el dinero, por lo que necesitan resolver dicho conflicto para poder cumplir con los apoyos que había anunciado.

Aún sin entregar indemnización por terrenos

“Están los cheques a disposición, pero no los dejan recibirlos, y es dicho por ellos, lo digo porque no se vale que esto esté sucediendo, por eso cuando los hayamos liquidado se los vamos a informar”, asentó.

Es necesario mencionar que, desde hace dos semanas, Barbosa Huerta manifestó que el gobierno estatal pagaría a los habitantes las indemnizaciones por las afectaciones generadas a los terrenos por el socavón de Santa María Zacatepec, junta auxiliar de Juan C. Bonilla.

A la par de esto, igual informó que se pagará la construcción de la vivienda Sánchez Xalamihua que se tuvo que salir y que días después colapsó por el hundimiento, aunque para es necesario que el ayuntamiento de done el predio.