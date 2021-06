Inés y Fraile de regreso al PAN

-Publicidad-

Con Inés Saturnino López Ponce a la cabeza, Regiones por Puebla es una aduana que Genoveva Huerta Villegas, tendrá que pasar en sus legítimas aspiraciones reeleccionistas al frente del Partido Acción Nacional (PAN).

En noviembre próximo, habrá de renovarse la presidencia del comité estatal del PAN, lo que ha provocado una intensa batalla entre los grupos.

Regiones por Puebla, es un grupo de panista que militan y vota y va a inclinar la balanza para la elección de la nueva dirigencia.

Así es que ambiente en el partido azul se ha puesto calientito.

Por un lado, Inés ya regresó a la presidencia del comité municipal del PAN en Tecamachalco.

Por el otro, Francisco, Paco «El Pastor» Fraile, regresará en estos días a su cargo en la secretaría general del comité estatal, a la cual sólo solicitó una larga licencia.

Seguramente Paco, para la primera quincena de julio, ya cobrará nuevamente su sueldo.

Por cierto:

Una reunión sin efecto fue la que sostuvo Genoveva con el gobernador Luis Miguel Barbosa.

Nada más para la foto.

Genoveva se va en tres meses y Barbosa en tres años.

¿Qué pudieron haber acordado?

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Ni Obama

Aquel aspirante de Morena a la gubernatura del Estado que empiece a incrustar delegados federales, demostrará que está en el corazón del Presidente. Vamos a esperar quién tiene el poder: ¿Armenta, Carvajal, Beatríz, Albores, Mier? Quién logre mandar esas señales, no lo para ni Obama.

…

El Verdugo

No es cosa que me importe, pero ¿De qué vive el diputado con licencia, Gabriel Biestro Medinilla? Hace varios meses que dejó el Congreso del Estado y no cobra su sueldo. Se ve que es de los pocos en este país, que no necesita trabajar ¡Bendito entre los pobres! El Verdugo dice: Finalmente resultó un vulgar y común político mexicano.

…

