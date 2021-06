-Publicidad-

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), volvió a castigar a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por los gritos homofóbicos por parte de los aficionados en los estadios, y hasta amenazó con dejarle sin mundial.

Por la mañana de este 18 de junio la FMF convocó a una rueda de prensa en la que participaron el presidente de la federación, Yon de Luisa, y el seleccionador nacional, Gerardo Martino.

Entre ambos dieron a conocer que la FIFA había hecho acreedor a México de una sanción por la continuidad del grito de “puto” en los estadios e hicieron un atento llamado de atención a los aficionados para por favor dejaran atrás estas conductas.

🎙 ⚽️

Iniciamos conferencia de prensa con Yon de Luisa, Presidente de la @FMF, y el Profesor Gerardo Martino desde el CAR. 🔴 EN VIVO: https://t.co/HigiuMQeDU#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/hymenwO0p4 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2021

Según lo revelado, el castigo se debe a que en el torneo Preolímpico de Guadalajara del pasado mes de marzo, en los partidos de México contra Estados Unidos y contra Puerto Rico se reportó el grito en cuestión en las tribunas.

Esto acarreo a la federación una infracción de 65 mil francos suizos (cerca de un millón y medio de pesos mexicanos) y dos partidos de local para la selección a puerta cerrada, los cuales se especula que sean los primeros de la eliminatoria mundialista a Qatar 2022 contra Jamaica y Canadá de los días 2 de septiembre y 7 de octubre de este 2021.

También especificaron que las castigos contemplados por la FIFA pueden ir en aumento, pues si bien en esta vez se limitaron a multas económicas y partidos a puerta cerrada, este tema puede verse reflejado en lo deportivo con reducción puntos, perdida de partidos en la mesa, eliminación competencias y en caso de los clubes se puede llegar al descenso de categoría.

El mundial en riesgo

Cabe recordar que las acciones de la Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol incluyen en la competiciones oficiales a las eliminatorias mundialistas, por lo que de no cambiar esta situación tanto la federación como la selección mexicana pueden ser sancionadas con no poder participar en ellas, lo cual implicaría no asistir al próximo mundial de Qatar 2022.

- Publicidad -

Es por ello que de Luisa habló de que estas sanciones también pueden repercutir en dado caso con el retiro de la sede para la justa del 2026, la cual México acogerá en compañía de Estados Unidos y Canadá.

En cuanto riesgo al Mundial 2026 desde luego existe un gran riesgo. Si esto no termina y termina ya, ¿cómo podemos querer ser sede de un Mundial si vamos a tener nuestros estadios vacíos?», dijo de Luisa

Por su parte, Martino invitó a los aficionados a reflexionar sobre sus actos y las consecuencias que pueden alcanzar en las que no solo les perjudicarán a ellos sino que también a terceros.

«Más que nada quería hacer un llamado a la reflexión a todo el simpatizante mexicano para que entiendan de una vez por todas el significado y el alcance que tienen ese tipo de actitudes los cuales indudablemente hacen que nos alejemos los unos a los otros…Creo que son realmente magníficos en el aliento, los futbolistas sienten el apoyo de ellos, de nuestra gente, y quiero pedirles que se centren exclusivamente en lo que es la selección, lo que son nuestros jugadores y el apoyo que sienten”, expresó el estratega.

Mientras tanto la FMF recalcó su compromiso con la erradicación del grito discriminatorio y se avisó que continuará con las campañas y medidas tanto en la Liga MX como en los partidos de la selección en México y Estados Unidos.