Paco Fraile busca presidencia del PAN

Quienes creyeron o pensaron que «El Pastor» se quedaría en su casa, dedicado a vivir de sus rentas y nada más observando la política y la vida interna del PAN, se equivocaron.

Hay Pastor para rato y está más activo que nunca.

Francisco Fraile García, secretario general del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN), es un nuevo jugador para la sucesión de la presidenta Genoveva «La Jefa Geno» Huerta Villegas.

Y es que la renovación de la dirigente panista, será en noviembre próximo. Es decir, a la vuelta de la esquina.

Pues después de no ser bendecido por su Partido para ser candidato a presidente municipal de San Andrés Cholula, Paco Fraile decidió mantener su licencia al cargo de secretario general.

O sea, ya no quería ver a Genoveva.

Pero eso no le impide, detener sus aspiraciones para dirigir a Acción Nacional, oooootra vez.

Paco iniciará en breve, a principios de julio próximo, una intensa gira (casi-casi de gobernador) por todo el Estado. Y cuando Paco dice: Todo, es Todo.

Va a visitar a la militancia para pedirle el voto.

Y vaya que ganas de ganar, no le faltan.

Así es que Francisco Fraile es el nuevo jugador en el PAN.

No se la sabía ¿Verdad?

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Ni Obama

Si Raciel López Salazar, ex secretario de Seguridad Pública y toda su banda de chiapanecos, a decir del gobernador, cometieron una serie de delitos en Puebla, deben pagar sus fechorías y no sólo exhibirlos en rueda de prensa. O sea que de la cárcel, no debe salvarlos, ni Obama.

El Verdugo

Le haré una auditoría a Marisol (Cruz, alcaldesa de Morena en Tecamachalco), anunció Ignacio Mier Bañuelos (Alcalde electo de MORENA en Tecamachalco). Así se se llevan los de Morena en Tecamachalco. El Verdugo dice: Ahora cumples, Nacho.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

