-Publicidad-

El IEE le negó la constancia de mayoría a Adán Calixto Guerra por el municipio de Ahuehuetitla, debido a que no fue registrado como candidato, sino que simpatizantes escribieron su nombre en el recuadro en blanco de la boleta electoral; pobladores exigieron que se respete el voto.

Y es que el Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que el ciudadano no podrá ser alcalde porque no se registró formalmente para participar en la contienda, por lo que no cumple el requisito de elegibilidad, por lo que no fue posible realizar la entrega.

Por otra parte, respecto al recuadro que aparece en blanco al final de la boleta, refirió que se coloca como forma de expresión de la ciudadanía, pero no contaría con validez.

Ante ello, otorgó la constancia de mayoría a la candidata del Partido Social de Integración (PSI), Yasmín Castillo Onofre, quien consiguió 342 votos, 28 votos menos que Calixto Guerra, quien se dedica al campo y es muy conocido en el municipio señalado.

Por su parte, pobladores se reunieron afuera de consejo municipal del IEE para exigir que su voto se haga válido, pues en las pasadas elecciones eligieron a Calixto Guerra como nuevo edil, al tiempo de acusar que han sido «olvidados».

Por su parte, en redes sociales, la existencia del recuadro en blanco en las boletas electorales fue cuestionada, además de que usuarios pidieron a las autoridades electorales llenar los vacíos legales para que haya democracia en las elecciones.

GDLRP