El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México es un “ejemplo a seguir en el mundo” de su forma de “gobernar con el pueblo”, y planteó lograr la participación de todos los sectores, desde los más pobres, para el “progreso con justicia”.

Lo anterior, este domingo en durante el evento de la supervisión de obra de la autopista Mitla-Tehuantepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca, donde reiteró los principios que rigen su administración.

“No es por presumir, pero México es ejemplo a seguir en el mundo en esta forma, en esta manera de gobernar con el pueblo, con honestidad con austeridad, con eficiencia con democracia, garantizando el derecho a disentir, la pluralidad, todo esto es lo que estamos logrando con la participación de todas y de todos”, expuso.

Expuso que se debe de generar riqueza puesto que “no se puede repartir lo que no se tiene”, pero señaló que esta no se debe de “acumular en unas cuantas manos”.

“Es muy importante el que haya progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso, tiene que haber crecimiento económico y al mismo tiempo bienestar, producir, crear la riqueza, pero también distribuir la riqueza, el equilibrio”, planteó.