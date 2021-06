Selección Mexicana de Natación, en el olvido por FMN, acusan

-Publicidad-

A menos de dos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Selección Mexicana de Natación acusó que la Federación Mexicana de Natación los tiene en el olvido, por lo que no cuentan con apoyo económico ni tienen certeza de su estatus clasificatorio.

Así lo denunciaron atletas de diferentes disciplinas acuáticas a través de redes sociales, donde exigieron al presidente de la Federación, Kiril Todorov, así como el coordinador David Callejas, dar la cara a través de una reunión de zoom el próximo martes 15 de junio a las 11 de la mañana hora centro.

“Esto es una falta de respeto al trabajo, dinero y tiempo que hemos invertido en poder cumplir nuestra máxima meta como deportistas”, informó la selección a través de un comunicado.

Acusaron que, desde enero del año pasado, la Federación Mexicana de Natación no ha tenido contacto con los deportistas o sus entrenadores, pese a que ellos han tratado de comunicarse por llamadas y mensajes, los cuales son ignorados.

Asimismo, acusaron que dicho organismo no presentó ningún plan de trabajo para la selección en el año olímpico, ni para clasificarse a Tokio 2021, además de que no ha cubierto ningún gasto de competencias, ni entrenamientos de ningún seleccionado desde los Juegos Panamericanos Lima 2019, es decir, desde hace dos años.

“No organizó ningún selectivo, ni competencia clasificatoria para Juegos Olímpicos, obligando a los nadadores a viajar a otros países a competir en plena pandemia, considerando que muchos países no permiten extranjeros. No están informados de tiempos ni sedes de las competencias a las cuales han asistido o asistirán los máximos representantes de la natación mexicana en busca de la clasificación a Tokio. No existe ningún plan para viaje, entrenamiento y adaptación para los nadadores potencialmente clasificados a JJOO”, denunciaron los atletas.

Es necesario señalar que Kiril Todorov es señalado de desvío de recursos, por lo que en 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación, en la cual también participó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Fuente: Medio tiempo

