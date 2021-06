-Publicidad-

Ante la omisión del ayuntamiento de Ciudad Serdán de proporcionar el servicio de agua potable a habitantes de dos fraccionamientos de dicho municipio, la CDH emitió una recomendación a la Comuna en la que ordenó brindar el vital líquido en un plazo de 15 días.

Esto, de acuerdo con el expediente 2109/2020 que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) tras la queja de varios de los residentes de dichos complejos habitacionales, en mayo del año pasado, y ante la necesidad de tener el vital líquido por la pandemia del Covid-19.

En el documento se detalló que son alrededor de 487 familias de los fraccionamientos Navarro y Nueva Santa Inés los que sufren de la falta del servicio, ya que a pesar de que hicieron varias solicitudes ante la autoridad municipal, nunca hubo una respuesta positiva.

El organismo autónomo manifestó que, tras entrevistarse a varios de los ciudadanos, algunos refirieron que tenían hasta un año sin agua, lo cual es preocupante porque viven menores de edad y adultos mayores y tiene que comprar pipas de agua, las cuales cuestan 500 pesos.

Aunado a esto, comentaron que tiene que reciclar el vital líquido para que les alcance, lo que ocasionó que varias familias tuvieran que dejar sus casas, ante la negativa del ayuntamiento de no conectarles el servicio de agua potable.

La CDH detalló que, tras solicitar información a la autoridad municipal, ésta aceptó que tenía más de 100 peticiones para que se realizara el contrato de agua para consumo personal y doméstico, pero que tras analizarlas se detectó que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley, sin embargo, no hizo las observaciones para las solventaran y por el contrario solo se limitó a no darles trámite.

Aunado a esto, justificó que, luego de hacer una inspección ocular, si bien se observó que existe red hidráulica interna (dentro del fraccionamiento), no hay infraestructura externa que conduzca a un tanque de distribución o línea de conducción directa al pozo más cercano.

Además, en los archivos del sistema operador de agua del municipio se observó que no existe el expediente de la construcción de dichos conjuntos habitacionales, por lo que no hay condiciones para que se conecte la red de agua potable y alcantarillado.

Comuna vulnera derecho humano al agua

Derivado de esto, la comisión señaló que esta omisión del ayuntamiento no solo vulnera el derecho humano de acceso al agua de los afectados, sino que igual a la vida, a la protección de la salud, al desarrollo, a una vivienda digna, a la alimentación, al mínimo vital e, incluso, a la educación, lo cual, se agrava porque habitan niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores.

Por ello, emitió la recomendación 13/2021 a la Comuna de Ciudad Serdán, encabezada por Carlos Augusto Tentle Vázquez, en la que le pide realizar, en un plazo de 15 días naturales, un censo para conocer el número exacto de personas que habitan los fraccionamientos, el cual debe ser desagregado por sexo y edad y si habitan grupos vulnerables.

Posteriormente, en base a dicho ejercicio, deberá garantizar el agua potable usando el método que considere más pertinente para otorgar el mínimo, en un plazo igual de 15 días, para uso personal y doméstico, así como, en conjunto con otras autoridades, continúe la construcción de la infraestructura que permita contar con la red hidráulica externa suficiente para conectar el servicio.

También, tendrá que emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción a todo el personal para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, y se brinde capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.