México es 9º en el mundo con más vacunas aplicadas y AMLO acusa injerencia extranjera

México: más de 42 millones de vacunas // Escalón número 9 a nivel mundial // Biden: buenos deseos (injerencistas)

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que aunque parezca increíble, dado el incumplimiento de las farmacéuticas trasnacionales –que tienen en vilo a la humanidad– y la impúdica voracidad que las caracteriza, México acumula más de 42 millones de dosis de distintas vacunas contra el Covid-19, lo que, a nivel mundial, ubica a nuestra país en el escalón número 9 en cuanto a volumen recibido, y todas ellas rápidamente se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional como parte del programa nacional de inmunización.

De hecho, ayer México recibió un millón de dosis del biológico de Sinovac y casi 600 mil de Pfizer, con las que, hasta el momento, el número acumulado asciende a 42 millones 347 mil 665, y contando. Ello va de la mano de la reactivación económica (ya se estima un crecimiento del producto interno bruto cercano a 7 por ciento en el presente año) y la normalización de todas las actividades en el país.

La inmunización poblacional por medio del Programa Nacional de Vacunación avanza sostenidamente, y tan sólo el pasado martes un millón 61 mil 962 mexicanos recibieron el biológico. En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador informó que vamos a tener vacunas adicionales de laboratorios y de gobiernos para poder cumplir con el compromiso de concluir en octubre, cuidando que no vaya a haber un nuevo problema, una tercera ola, vacunar antes de la temporada de frío, de lluvia, de invierno. Ese es el propósito, y se está vacunando hasta en los pueblos más apartados, porque no es nada más en las ciudades, aquí es relativamente fácil.

Ojos (¿y manos?) del exterior

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que dos días después de las elecciones mexicanas, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella vendrá de Guatemala y pasará el martes 8 del presente mes en nuestro país, para desarrollar una agenda oficialmente centrada en temas migratorios, comerciales, vacunales y laborales (de ello va un artículo de Roberto Velasco, quien, dado que no le asignaron el rango de subsecretario, se define como alguien “a cargo de dirigir la política para América del Norte de la SRE”: https://bit.ly/34IHYKs ).

De confirmarse las especulaciones más insistentes, la visita de Harris se producirá en medio de un conflicto postelectoral de dimensiones por definir. El asomo a México de la potenciada funcionaria estadunidense no sucederá en una semana políticamente sosegada en México sino todo lo contrario. Habrá de verse si ese es justamente el mensaje de aprovechamiento de circunstancias que desea enviar la administración Biden.

Un ingrediente enigmático de los pasos de Harris por México lo ha constituido la presencia anterior de cuando menos el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (la CIA). El propio AMLO comentó de forma condescendiente la extraña llegada de David S. Cohen, quien según eso habría cumplido con tareas preparatorias del viaje de la vicepresidenta, una especie de “avanzada”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Experiencia inolvidable. Quien haya sido parte de la estrategia de vacunación contra covid-19 en México sabrá el nivel de organización que se logra en sedes como la Marina y otras en donde los contratiempos no son parte de la planeación. Es la primera vez que se vacuna a la población de manera masiva y ha sido todo un reto de logística. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de EU enviará un millón de vacunas Johnson & Johnson contra covid y detalló que fue Kamala Harris, vicepresidenta de EU, quien comunicó la decisión, previo a la confirmación oficial que se haría del envío en el vecino país. Tejido fino con el sello de la Cancillería y de Marcelo Ebrard.

2. Tranquilidad. Es cierto que los ánimos están agitados a unos días de las elecciones, pero la buena noticia es que la Guardia Nacional, a cargo del general Luis Rodríguez Bucio, y la Fepade, de José Agustín Ortiz Pinchetti, se mantendrán en alerta desde las primeras horas del sábado 5 de junio, previo a los comicios, en coordinación con autoridades locales y estatales. Todo el personal de la GN, alrededor de 100 mil elementos, mantendrán sus operativos de vigilancia en carreteras, terminales aéreas, centrales de autobuses e instalaciones estratégicas asignadas. Durante la jornada, los uniformados no se podrán acercar a más de 150 metros del punto en donde esté instalada una casilla, pero darán todo el apoyo a los funcionarios de casilla. Vote sin preocupaciones.

3. Lagunas electorales. Uno de los temas que el INE no ha podido atender en ninguna de las elecciones es el capricho de los pobladores de ciertas comunidades que siempre se han negado a instalar casillas el día de la elección, como en Oaxaca. En respuesta a la indiferencia de la administración estatal y partidos políticos por la promesa incumplida de reubicación tras los estragos causados por el huracán Karl en 2010, la comunidad de Santa Catarina Yetzelalag, del municipio de San Ildefonso Villa Alta, no permitirá la jornada electoral. En una misiva enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, la autoridad local expuso que el pueblo dispuso no instalar la mesa de casillas ni las urnas del INE. No son los únicos. Siempre hay algo que empaña la democracia. Una lástima.

