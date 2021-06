Arizona confirma sede del Super Bowl LVII en 2023

-Publicidad-

La ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, fue seleccionada para recibir el máximo evento anual del fútbol americano, el Super Bowl en su edición LVII para el mes de febrero de 2023.

El Comité Anfitrión del Super Bowl de Arizona, mismo que se ha encargado de promover la organización del evento, y la National Football League (NFL) anunciaron en redes sociales este miércoles 2 de junio que la disputa del trofeo Vince Lombardi para el Super Bowl LVII de 2023 se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona.

𝐒𝐀𝐕𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐀𝐓𝐄: The @NFL and our Arizona Super Bowl Host Committee are excited to announce that Super Bowl LVII will be played at @StateFarmStdm on Sunday, Feb. 12, 2023! #SuperBowl #SB57 #AllAZ 🏈🌵☀️ pic.twitter.com/mgBrVHZ2Cf

— AZSuperBowl (@AZSuperBowl) June 2, 2021