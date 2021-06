Mónica Silva, cumplió en Amozoc

-Publicidad-

Con una radiografía detallada de las condiciones y necesidades del distrito 12 de Amozoc, Mónica Silva Ruiz se alista para llegar al Congreso del Estado, si el voto le favorece.

La candidata de la coalición Morena-PT, tiene experiencia, preparación académica y un compromiso de estar siempre con la gente. Lo dice claramente:

No me comprometo a regresar al distrito, porque nunca me iré. Siempre estaré aquí.

De los ciudadanos, Mónica Silva ha recogido sus inquietudes: Seguridad pública, abasto de agua potable e igualdad, principalmente de las mujeres.

Entre la amplia oferta política que existe para el distrito de Amozoc, Mónica Silva, buscó el voto, caminó, habló, escuchó y dejó su palabra de cumplir. Los ciudadanos habrá de decidir.

Ariadna, Plan listo en Atlixco

Ariadna Ayala, habrá firmado 20 compromisos por Atlixco, municipio que quiere gobernar. Durante su campaña, la candidata de PT-Morena diseñó un Plan de Trabajo para desarrollarlo con la participación de sus habitantes.

O sea que, la Maestra en Derecho tiene planes concretos y compromisos firmados, para aplicarlos desde las primeras horas al asumir el cargo, si es que le favorece la preferencia electoral.

Nada de que llegará a improvisar o esperarse al día de rendir protesta. Ya tiene la estrategia hecha para aplicarse, si es que los ciudadanos se deciden por ella este 6 de junio.

Pepe Márquez «puntero» en Zacatlán

En Zacatlán, sin duda, va a ganar Pepe Márquez la presidencia municipal.

Su trabajo y trayectoria tiene al candidato del PRI, por encima de sus opositores.

Es una contienda «cerrada», sin duda.

Márquez tiene 24 puntos de preferencia electoral.

Está por encima de Raúl Hernández de Morena, quien araña los 23 puntos.

MariCarmen Olivera del PAN tiene 20 puntos.

Con un perspectiva tan cercana entre el primero y segundo lugar ¿Por qué va a ganar Pepe Márquez?

Pues porque empezó con 16 puntos y tuvo un repunte hasta llegar a 30 y estabilizarse ahora en 24.

El candidato de Morena, tenia 33 por ciento, pero se cayó a 19.

Ese cruce de líneas, hace «puntero», al candidato del Partido Revolucionario Institucional.

Y de «puntero» a ganador.

Moroni, Ciudadano y político

Moroni Pineda puso el ejemplo de que un ciudadano puede ser candidato sin perder su origen social.

Emanado de la sociedad civil, Moroni tiene veinte años de experiencia en fundaciones como: ÚNETE, Mexicanos Primero, Fundación Paisano, Mesoamerican Research Foundation, 10 por la Educación, entre otras.

Le ha trabajado por Puebla y ahora caminó el distrito para ofrecer sus resultados alcanzados y aterrizados con beneficios para ciudadanos de Puebla y México.

Ahora, es candidato a la diputación federal por el distrito 10 de Cholula, llevando como propietario en la fórmula a un político formado: Humberto «El Tigre» Aguilar Coronado.

Es, la fuerza de los ciudadanos en las elecciones y además, van a ganar el domingo.

Ni Obama

La nota no es lo que pasó frente a Casa Aguayo, con ese grupo de vándalos disfrazados de normalistas de Teteles. Eso es lo de menos… La noticia es: ¿Cómo pudieron llegar hasta Casa Aguayo? ¿Y la inteligencia policiaca? Bueno, por lo que vemos, la inteligencia no se las compra, ni Obama.

El Verdugo

El gobernador tiene dos opciones. 1.- Hacerle al «Tío Lolo» con eso de la Secretaría de Seguridad Pública o, 2.- Nombrar a quien debe nombrar, que es Contador, pero eficiente. Las normalistas casi le queman la casa y él, todavía pensando. El Verdugo dice: Si se atrasa, en una de esas, hasta le roban la cartera o la elección.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

