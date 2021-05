AMLO llama a gobiernos y normalistas a no usar la violencia

-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los gobiernos estatales y a los estudiantes de normales rurales del país, por los casos de Chiapas y Puebla, a no usar la violencia en las protestas, y estar atentos a los provocadores que buscan lucrar.

En su conferencia de prensa matutina, hizo referencia al caso de las dos estudiantes de la Escuela Normal Carmen Serdán, en Teteles de Ávila Castillo, Puebla, que murieron al intentar saquear un camión, y señaló que fue algo que le “dolió muchísimo”.

Explicó que la investigación para detener al chofer del tráiler está abierta, pero de acuerdo con la versión de las familias, habría grupos que “obligan” a realizar este tipo de actos a otras estudiantes, para no perder beneficios, como el comedor comunitario.

Lo dicho por el mandatario va en el mismo sentido de lo asegurado por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien comentó, el pasado lunes, que se investigarán presuntos abusos contra las estudiantes, pues las de mayor grado estarían obligando a las más chicas a botear, tomar casetas y saquear camiones.

Movimientos sociales deben ser pacíficos

López Obrador señaló que los movimientos sociales deben ser pacíficos, pero que en el caso de los alumnos de la Normal Rural de Mactumatzá que se manifestaron hace una semana, hubo “informes de que tiraron bombas, eso no está bien…lo más eficaz es la resistencia civil pacífica”.

Explicó que el tema está siendo abordado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en conjunto con Escandón Cadenas, quien “debe atender las demandas y no usar la represión”, además de que los estudiantes que fueron detenidos ya están siendo liberados.

Cabe recordar que la semana pasada, los estudiantes de Mactumatzá se manifestaron para exigir que el examen de admisión sea presencial, y no virtual, pues muchos no cuentan con el equipo necesario; sin embargo, fueron reprimidos y 95 detenidos, por el gobierno estatal.

Pide poner atención a provocadores

López Obrador pidió prestar atención a los provocadores que se infiltran en las manifestaciones, ya que «siempre hay gente interesada, pseudolíderes que quieren llegar a una negociación a cambio de dinero y los jóvenes no saben».

Destacó que en el caso particular de Chiapas hay grupos que no están vinculados a las normales rurales, sino a otras organizaciones que “han ido perdiendo fuerza, porque la gente no se deja manipular”, y que buscan generar conflictos y confrontar para lucrar con ello.

Entrega de tarjetas puede ser legal, pero no prudente

Luego de que un reportero dio a conocer que el gobierno de Guadalajara, Jalisco, entrega tarjetas denominadas “Consume local”, las cuales serían usadas en beneficio del partido Movimiento Ciudadano (MC), el presidente señaló que puede ser algo legal pero no es prudente por lo que exhortó a actuar de manera responsable.

Indicó que la población debe denunciar todos los actos ilegales en las próximas elecciones del 6 de junio, además de no dejarse manipular y que cada ciudadano vote “como le dicte su conciencia”, para que el país sea ejemplo mundial al tener elecciones limpias y libres.