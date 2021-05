Un error que Calderón respalde a candidatos del PAN: Claudia Rivera

-Publicidad-

La candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, calificó como un acto de “desesperación” la visita del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa a Puebla, para respaldar a los abanderados del PRI, PAN y PRD.

En transmisión remota, la mañana de este jueves, Rivera Vivanco calificó como un personaje “impresentable” al exmandatario, al asegurar que el espaldarazo a los contendientes, entre ellos su rival Eduardo Rivera Pérez, es un intento de la oposición de “regresar a los espacios de poder”.

“Vean la desesperación que tiene la oposición por regresar a esos lugares de poder, de privilegios, (…) que se traen a personajes como Felipe Calderón, no solo fue quien generó una política privatizadora, sino que generó en México el narco estado esa es la realidad”, declaró la edil con licencia.

Tras resaltar que el exsecretario de Seguridad de Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, fue señalado de nexos con el narcotráfico -acusación por la cual enfrenta un proceso en Estados Unidos-, la morenista desdeñó la visita del expresidente.

“Yo no sé en qué cabeza cabe, en su desesperación, de traer a esos personajes a nuestra ciudad, a nuestro estado de Puebla, con todo el repudio que ayer presentó”, acusó la candidata.

Acusa persecución política

En otro tema, Rivera Vivanco acusó persecución en su contra por su actividad política, así como amenazas de ser encarcelada; esto, sin importar que la aspirante a la reelección gane o pierda los actuales comicios.

“Ahora me empezaron a llegar algunas de estos mensajes, no sicilianos porque han sido muy directos, han sido así cara a cara, diciéndome que no solamente que me van a perseguir políticamente o que me van a encarcelar (…)” declaró en transmisión.

Sin decir nombres, la candidata aseguró haber recibido mensajes “muy directos” de que será perseguida, e incluso dijo ser amagada con ir a prisión; no obstante, dijo que las supuestas intimidaciones no frenarían su campaña.

“En cualquiera de los escenarios, si pierdes, ´pélate´ porque te van a perseguir, ´pélate, te van a encarcelar y si ganas olvídate, te van a perseguir; por favor, venimos de las luchas sociales, esas prácticas no funcionan con nosotros”, dijo.