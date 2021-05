Bancos abusivos al cobrar tasas de interés y Morena denuncia a gobernador de Zacatecas

-Publicidad-

Tarjetas de crédito: usura bancaria// Un millón rescindidas// ¿Crisis?: 135 mil mdp en utilidades

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta marzo pasado más de un millón de tarjetas de crédito han sido canceladas por los usuarios de la banca, esto justo a un año del inicio de la pandemia de Covid-19 ( La Jornada, Julio Gutiérrez) y las instituciones financieras con más cancelaciones fueron cuatro de las mayores que operan en el país (tres trasnacionales –Santander, Citibanamex y HSBC– y una mexicana –Banorte–).

Podría decirse que lo anterior es resultado de la pandémica crisis económica, sí, pero sobre todo de la voracidad de los bancos, del agiotismo disfrazado de servicios financieros, pues otorgan tarjetas de crédito que cobran tasas de interés (la información es de la Condusef) hasta de 106.2 por ciento anual (más impuesto al valor agregado, IVA) cuando la inflación anualizada (marzo de 2020 a igual mes de 2021) que reporta el Inegi es de 4.67 por ciento.

Así, esas tasas de interés que cargan a su clientela llegan a ser hasta 23 veces mayores (más IVA) a la inflación, lo que es un verdadero asalto en despoblado, y lo peor del caso es que esos niveles de usura se registran entre los tarjetahabientes de menores ingresos (3 mil 500 pesos mensuales) que recurren al plástico para hacer la compra diaria de alimentos.

¿Por qué Morena apoya a Gallardo?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a diferencia de lo sucedido en otras entidades federativas, el poder de la llamada Cuarta Transformación (4T) no se ha manifestado en intenciones justicieras en San Luis Potosí sino todo lo contrario: en aras del cumplimiento de un pacto con el Partido Verde Ecologista de México (4M: cuatro mentiras) para contar con votos en la próxima cámara de diputados federales y en pago por una maniobra en San Lázaro en febrero de 2019 para terminar de desfondar al Partido de la Revolución Democrática mediante la renuncia de un grupo de diputados federales, Morena, a través de Mario Delgado, ha impulsado al gobierno del Estado a un personaje de oscuros expedientes, Ricardo Gallardo Cardona.

El candidato del PVEM y el Partido del Trabajo hace campaña a nombre de esa coalición denominada “Juntos haremos historia”, es decir, el mismo nombre de la alianza partidista que llevó al poder presidencial a AMLO en 2018 y tiene seis de las siete candidaturas a diputados federales de la entidad, pues se mantiene el acuerdo electoral Morena-PVEM a nivel federal pero no en el plano local, donde Delgado impuso una candidatura femenina con la intención de debilitar al partido guinda y favorecer a Gallardo Cardona.

A los expedientes oscuros del citado candidato, preso durante meses bajo acusaciones de lavado de dinero y otros delitos de los que no fue declarado inocente sino liberado por razones procesales y ahora señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se suma un documentado reportaje que publicó este domingo el periodista potosino Jaime Nava: “Desde marzo del 2017 a la fecha, los Gallardo han utilizado tres empresas constituidas por prestanombres para crear una agencia automotriz con la que han obtenido al menos 16 millones de pesos de los municipios donde han gobernado y dos constructoras fantasmas que sirven para poner a la venta o renta parte de las propiedades que han acumulado junto a su familia desde que ocupan cargos públicos (https://bit.ly/3v0eoLZ ).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Desobediencia estatal. Morena, en Zacatecas, interpuso ante la FGR una denuncia contra el gobernador Alejandro Tello por entrometerse en el proceso electoral y hacer uso de recursos públicos en favor de la candidata Claudia Anaya y abanderados de la alianza PRI, PAN y PRD. De acuerdo con un audio, al que de manera circunstancial tuvo acceso la ciudadana Lucía Venegas, en las instalaciones de la presidencia del PRI estatal el dirigente Enrique Flores llamó a cerrar filas: “está todo estructurado con programas institucionales, por supuesto con todo el respaldo del gobernador, de todas las secretarías que también promueven el voto y ponen en alto todos los logros de nuestro PRI”. ¿Y el pacto con el Presidente para no meter las manos? Otro góber que traiciona a la democracia. Muy mal.

2. Tropezón en la pasarela. Después de que Andrea Meza ganó en Miss Universo, en redes sociales se exhibió el error del Community Manager de Lupita Jones, la candidata del PAN-PRI-PRD al gobierno de Baja California. Se publicaron en su cuenta de Instagram dos versiones acerca de la participación de la mexicana en el certamen de belleza y que trajo para México su tercera Miss Universo. “Propuestas para redes si Andrea Meza gana el Miss Universo” y “propuestas de texto para redes si Andrea no gana”. Esta planeación de los escenarios, tan común a todos niveles, es aquí un resbalón peligroso a unos días de los comicios. Se lee entre líneas como “la estrategia del atole con el dedo”. Hay quienes ya ven a Lupita Jones declinando su intención de ser gobernadora. ¿Será?

3. En problemas. Mario Delgado, líder de Morena, aseguró que no permitirán narcogobernadores en los estados con elecciones este año, “tal como sí lo hicieron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”. Se preocupa por lo externo y deja de lado que Morena ha perdido cuatro senadores, cuatro diputados federales, siete locales, dos presidentes municipales y decenas de candidatos a diputaciones, alcaldías, sindicaturas, regidurías. Y casi todos azotando la puerta. Como operador electoral, Delgado no ha dado el ancho. Y eso no es culpa del neoliberalismo, ¿eh?

