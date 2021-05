Si es Ebrard, Natale al 2024

-Publicidad-

Si el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado federal Ignacio Mier Velasco, creyeron que entre ambos iban a disputarse la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado en el año 2024, les tengo «otros datos».

Hay un nuevo jugador, en caso de que Marcelo Ebrard Casaubón, llegue a ser candidato de la 4T a la presidencia de la República.

¿Quién le va a decir que no al candidato presidencial?

Entonces puede generarse una nueva propuesta con Juan Carlos Natale como candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición encabezada por el Partido Verde, con la suma del PT y Morena.

Ahora bien, si el candidato presidencial es Ricardo Monreal, ya ni buscarle, es Armenta.

Punto.

Inés ridiculiza al PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) mal y de malas.

Lo que parecía un día de campo en Tecamachalco, se convirtió en un problema mayúsculo.

La presidenta estatal Genoveva Huerta Villegas tuvo que aceptar la indicación de su dirigente nacional. Sólo se dedicó a cumplir órdenes y dejó fuera a Inés Saturnino López Ponce, de la candidatura a la presidencia municipal.

El problema no es que lo hayan sacado, sino la manera o el pretexto: «Es un misógino», argumentó el partido.

Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado (IEE) ridiculizó al PAN porque le otorgó el registro para ser candidato a presidente municipal, por los partidos Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (PCP).

Si fuera «misógino» le negarían el registro.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

Si los partidos Verde y del Trabajo no le dan los votos suficientes al señor gobernador, como para nivelar la derrota, «se van a su casa» las titulares de Medio Ambiente, Beatriz Manrique y de Bienestar, Lizeth Sánchez García. Todavía no hay sucesoras en la mira, pero los cambios no los remedia, ni Obama.

El Verdugo

Si bien a Vanessa Barahona le costó «la chamba» como Secretaria de Turismo del Estado, también debieron sancionar a la empresa que haría una, esa sí, fracasada campaña de promoción turística de Puebla. Yo que Mi Góber le quitaba el convenio como muestra que se castiga la corrupción sin distinciones. El Verdugo dice: Sé lo que hicieron el verano pasado.

