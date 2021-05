-Publicidad-

Vecinos de Minerales del Sur, en Puebla capital, afirmaron que la candidata de la coalición “Va por Puebla”, Soraya Córdova Morán, ha realizado trabajo en la zona encabezando diferentes gestiones para resolver problemas de la comunidad.

Así lo señaló Bulmaro Noel Sánchez, quien señaló que, por el contrario, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Antonio López Ruiz, “no es muy conocido”.

“A la candidata Córdova Morán si la conozco porque ha estado trabajando con su equipo, conozco a parte del equipo porque han realizado actividades aquí en la colonia y es falso que ellos hayan hecho eso que acusa el candidato morenista”

En este contexto, Noel refirió que, específicamente, en la colonia Minerales del Sur, “por aquí no lo he visto, no se sabe de él porque no ha hecho trabajo aquí, no ha hecho nada”.

GDLRP