-Publicidad-

Julio Lorenzini Rangel, candidato a edil de San Pedro Cholula por Morena-PT, encabeza la lista de preferencias de cara al 6 de junio, con 24.8 puntos, 15.3 más que su contrincante panista, Paola Angon Silva; sin embargo, el 26.5 por ciento de la población aún no decide su voto.

Lo anterior, de acuerdo con una encuesta de Mas Data, recogida casa por casa en abril, donde mil personas fueron entrevistadas respecto a los candidatos a alcaldes por dicho municipio.

Y, aunque por candidatos, Lorenzini Rangel llevaría la ventaja, es necesario señalar que al menos el 49.9 por ciento de los entrevistados no dieron una respuesta concreta, pues el 26.5 por ciento señaló que todavía no sabe por quién votará, mientras que el 6.3 por ciento afirmó que no emitirá su voto por ningún candidato, en tanto un 17.1 por ciento no contestó, es decir, las cifras manejadas hasta el momento podrían cambiar drásticamente.

Por candidatos, Angon Silva (respaldada por PAN-PRI-PRD) es la segunda en la encuesta, con apenas 9.5 por ciento de la preferencia electoral, seguida del candidato independiente Claudio Rosas, que alcanzó el 5.8 por ciento; por su parte, un 3.4 por ciento afirmó que anulará su voto; en tanto, Damián Momox, del Partido Encuentro Solidario, se llevó el 1.9 por ciento de la encuesta; asimismo, Joselyn Zacarías, del nuevo partido, Fuerza por México, alcanzó el 1.1 por ciento.

Muy abajo y con menos del 1 por ciento de preferencia electoral están Egberto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Guadalupe Tiro, de Nueva Alianza; Ernesto Roldán, de Redes Sociales Progresistas; Cristina Ruiz, de Compromiso por Puebla; y Laura Fernández, del Partido Verde Ecologista de México.