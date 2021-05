-Publicidad-

En el hospital psiquiátrico Doctor Rafael Serrano en Puebla, conocido como “El Batán” se detectó que no cuentan con paracetamol, medicamento para el tratamiento del Covid-19, además de no tener a la vista carteles sobre las medidas de prevención y tampoco material de desinfección.

Lo anterior de acuerdo con el Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura 2020, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Este Mecanismo buscó averiguar si en los lugares de salud mental inspeccionados hay abastecimiento de medicamentos para tratar el Covid-19, entre los que se encuentran el paracetamol de 500 miligramos en comprimidos, o paracetamol inyectable; a lo que cinco hospitales reportaron no tener este medicamento para el tratamiento del virus y que fue el caso del Hospital General “Ixtlahuacán”, de Colima; Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, de Ciudad de México, Hospital de Salud Mental, de Durango; y Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” de Puebla.

Asimismo, el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura observó, durante las visitas que en dos de los Hospitales no había carteles o imágenes sobre el Covid-19: fue el caso de Baja California Sur y El Batán en Puebla.

Un aspecto positivo fue el dado por algunas estas instituciones de salud mental, entre ellas El Batán, ante la pregunta de si se proporciona información específica al personal sobre el virus, ruta de transmisión, síntomas y evolución clínica de la enfermedad; dónde acudir y la necesidad del aislamiento en sus hogares en caso de que se presente algún síntoma; qué hacer en caso de dar positivo en la prueba; higiene de manos y etiqueta respiratoria; requerimientos y uso adecuado de equipos de protección personal; limpieza y desinfección de espacios.

Acceso a materiales de desinfección

Sin embargo, en el caso del hospital psiquiátrico Doctor Rafael Serrano en Puebla ante la pregunta de la existencia de un control de los artículos de limpieza y desinfección que proporciona gratuitamente a sus pacientes, como jabón, gel antibacterial y con qué frecuencia se abastece, la mayoría de las respuestas que fueron contestadas indicaron que indicaron que no aplica, negando su responsabilidad en la prevención del Covid-19, pese a contar con una de las mayores poblaciones más vulnerables al contagio ya sea por la edad o comorbilidades de sus pacientes; y es que este nosocomio ubicado en la capital poblana se justificó alegando que en su caso no aplica pues no es un hospital que atiende estos casos.

“Con respecto al numeral III del oficio enviado no aplica a la institución, ya se mencionó anteriormente que este tipo de personas –contagiados de Covid— no ingresan a esta unidad hospitalaria”, respuesta del hospital psiquiátrico de Puebla dada a la CNDH.

Cárceles y centros de migrantes

Este informe de la CNDH del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura 2020, en el contexto de la contingencia sanitaria, evidenció que en el Cereso de San Miguel no se puede realizar la sana distancia, pues presenta un hacinamiento del 134 por ciento, pues su capacidad es para 4 mil 334 reclusos y durante la visita del organismo autónomo había 4 mil 334 internos.

- Publicidad -

Adicionalmente, se detectó que sólo en 34 por ciento de los centros penitenciarios inspeccionados se aplica un cuestionario de síntomas asociados a la Covid-19. Dentro de los centros que declaró la autoridad no tener un punto de valoración, se encuentra el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 11, en Pichucalco, Chiapas; los Ceresos de Huichapan y Tula en Hidalgo; así como el Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla.

Además de que el Cereso de San Miguel en la capital de Puebla se ubicó como el segundo a nivel nacional con mayor población reclusa contagiada, solo por detrás del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.

También la Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla fue la segunda con más personal contagiado con 24 casos, solo siendo superado por la fiscalía del Estado de México con 34 casos.

Por otra parte, este Mecanismo Nacional de Prevención, en la visita a la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla detectó que para ingresar a sus instalaciones no siempre se toma la temperatura ni se usa gel antibacterial.