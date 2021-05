Millonarios evasores de impuestos y el PAN respalda a Francisco García Cabeza de Vaca

-Publicidad-

Grandes contribuyentes, evasores// Mimados por el régimen neoliberal// Pandemia e incumplimiento fiscal

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que por las cifras que recién divulgó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no queda duda del impacto fiscal provocado por la pandemia, pues muchos mexicanos debieron escoger entre pagar impuestos en tiempo y forma o tomar las precauciones económicas del caso para seguir en movimiento. Un golpazo, cierto es, pero, como es tradición, los grandes contribuyentes –que con la presencia del bicho no dejaron de ganar dinero– (ahí está el informe sobre el crecimiento de las fortunas de los barones autóctonos marca Forbes) utilizaron de pretexto el Covid-19 para hacer lo mejor que saben: no cumplir con sus obligaciones tributarias, en espera de que la autoridad respectiva condone y/ o cancele sus adeudos, tal cual sucedía en el régimen neoliberal.

Cómo olvidar que Ernesto Zedillo les canceló, vía Fobaproa, todas las deudas que tenían en el sistema bancario (que ellos mismos reventaron) y alegremente la factura la trasladó a los mexicanos, quienes, les guste o no, por esa salvajada no han dejado de pagar (alrededor de un billón de pesos hasta ahora) y aún deben un titipuchal de dinero (cuando menos otro billón). También está el caso de Vicente Fox, que no solo presumió la extranjerización de la banca (rescatada por el Fobaproa con dinero de los mexicanos), sino que celebró (venta del siglo, decía) la compraventa libre de impuestos. Por ejemplo, los accionistas mexicanos de Banamex y Bancomer, que debieron enterar al fisco algo así como 5 mil millones de dólares, no pagaron un solo centavo.

O Felipe Calderón, que nada más instalándose en Los Pinos ordenó a su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación para condonar –total o parcialmente– créditos fiscales por 500 mil millones de pesos (acumulados en tiempos de Fox), la mayoría concedidos a un grupo de grandes empresas. Pero no paró ahí la cosa, porque, además de ese monto, a lo largo de su sexenio el Borolas condonó casi 170 mil millones adicionales a los mismos. Y Enrique Peña Nieto, que perdonó cerca de 250 mil millones de pesos en impuestos no pagados por los amigos del régimen. Un verdadero atraco a las arcas nacionales.

Porfirio, el camaleónico

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que Porfirio Muñoz Ledo es un político profesionalmente camaleónico. Conforme a las circunstancias ha sido capaz de ajustarse a lo necesario para estar en primera línea del momento y a comprometer con vigor y lucidez su inteligencia a favor de la causa en turno.

Lo mismo ha podido Muñoz Ledo hacer carrera larga y fructífera, para él, en el Partido Revolucionario Institucional, que en la disidencia de éste que se convirtió en Frente Democrático Nacional y luego dio paso a la creación del Partido de la Revolución Democrática, o en el foxismo al que sirvió como embajador en plaza privilegiada o en el centroizquierdismo de Morena, convertido Porfirio en diputado federal y presidente de la mesa directiva de San Lázaro para imponer con sentido simbólico la banda presidencial en 2018 a Andrés Manuel López Obrador.

Muñoz Ledo es historia con presente. La historia del accidentado camino mexicano hacia un atisbo de democracia ha contado con los acomodos pluripartidistas de Porfirio. Y aún hoy, a unas diez semanas de cumplir 88 años de edad, distanciado de Morena porque le cerraron el paso para presidir su comité nacional y también para buscar su reelección como diputado federal, está convertido en el más inteligente opositor a las políticas del presidente López Obrador, con la misma viveza e ingenio con que antes llegó a elogiar al político tabasqueño.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Aferrado. A los panistas en Cuernavaca no les salen las cuentas. En su alianza con el PSD pusieron como candidato a José Luis Urióstegui, quien se hace más famoso por lo broncudo de su equipo que por sus propuestas. Los panistas han estado muy activos en búsqueda de que la alineación de los planetas les favorezca, porque el candidato no suma simpatizantes. Urióstegui está en su tercer intento por ser alcalde y promete lo de siempre, como bajar el salario a los funcionarios en cuanto sea electo. Anzuelos baratos, Lejos de subir, va a la baja, mientras su exjefe, Sergio Estrada Cajigal, con mucha más experiencia, pronto lo rebasará en las preferencias. No en vano le respaldan el haber sido exgobernador de Morelos y exalcalde de Cuernavaca. Urióstegui sólo se ha matriculado en ser derrotado. Y va de nuevo para allá.

2. A cerrar filas. Con la amenaza de perder sus derechos legislativos, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó: “Desde Casa Tamaulipas participé en la Comisión Permanente del PAN, agradezco la solidaridad y el respaldo a la decisión del Congreso estatal. También externo mi agradecimiento al presidente de mi partido, Marko Cortés, y a los miembros de esta Comisión”. Cortés aseguró que el gobernador mantiene su fuero constitucional, aun cuando la Cámara de Diputados aprobó su desafuero. La dirigencia del PAN aseguró que el gobierno federal, Morena y su aparato de propaganda quieren empañar las elecciones 2021. Cortés la califica como persecución política. Fuero, desafuero. Tan sencillo como quitarle una sílaba. Quien tenga el poder de su lado, vencerá.

3. Décimo round. Mientras al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, le preocupa que “entremos en una lógica de contrarreformas o de agotamiento y erosión del sistema electoral” como una forma de “ajuste de cuentas” por decisiones “que no gustan”, la magistrada del TEPJF Janine Otálora aseguró que seguirán siendo imparciales, independientes, apegados a la Constitución. Participaron en el simposium de la UNAM Rumbo a las Elecciones 2021: la Agenda de Género a Debate. Tanto Córdova como la magistrada explicaron las medidas para garantizar la paridad de género. Cierto, duros vientos en los rounds finales. La 4T contra el INE. Que la fuerza de la razón los acompañe, por el bien de la democracia.



