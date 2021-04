-Publicidad-

El retraso de las vacunas contra el Covid-19 de SinoVac para la segunda dosis a adultos mayores de 60 años en la capital no afecta, ya que aún están en la ventana de tiempo para aplicarlas y no perderá su efectividad, aunque no hay fecha exacta para que lleguen.

Así lo informó, en rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Salud (SS), José Antonio Martínez García, quien señaló que, de acuerdo con los días, se tiene todavía la siguiente semana para poderlas aplicar para las personas del sur de Puebla que fueron inoculadas en Ciudad Universitaria.

Refirió que la Federación informó que ampliar el periodo de aplicación de la segunda dosis de SinoVac no afecta la respuesta inmunológica, además de existe evidencia científica que los intervalos prolongados entre ambos antígenos de virus inactivados no dañan la producción de anticuerpos.

Esto, porque recordó que el periodo que se estableció con este biológico es de 38 días entre la primera y segunda dosis. Y es que debe recordar que la aplicación de la primera etapa para mayores de 60 años en la Angelópolis fue del 29 al 2 de abril.

“Esperemos que lleguemos, tenemos días aún, tenemos la ventana y ojalá llegue la vacuna en los tiempos que determina la propia marca”, expresó.

Es necesario mencionar que la Secretaría de Salud (SSA) federal informó el jueves pasado que Sinovac dio a conocer que habrá un retraso en la entrega de un millón 500 mil unidades de su vacuna, de las que 68 mil 523 serían de Puebla para adultos mayores de colonias del Sur de la capital.

Lunes iniciaría en mayores de 50 años

Por otra parte, Martínez García anunció que la inoculación de personas de 50 a 59 años arrancará en Tehuacán y sería a partir del lunes, ya que llegaron 91 mil 400 dosis de la farmacéutica Pfizer, de las cuales 61 mil serán específicamente para poblanos de este rango de edad.

Indicó que por la tarde se emitirá el comunicado para dar a conocer los puntos de vacunación en instituciones de salud, ya que la idea es usar la infraestructura médica que se tiene disponible, por lo que se están coordinando a través de la Brigada Correcaminos.

Hizo énfasis que para aquellos que tiene más de 60 años y no se vacunaron en la etapa que les tocaba, podrán hacerlo en esta nueva fase, para lo cual se les dará preferencia en los horarios de 8 a 11 de la mañana conforme a su apellido.

El secretario comentó que las personas que ya se vacunaron con las dos dosis, es hasta los 14 días de tener el esquema completo cuando se forman los anticuerpos, pero ello no significa que tenga que relajar las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas y demás.

Esto, porque, aunque ya estén inoculados se pueden convertir en transmisores del virus sin saberlo hacia personas vulnerables que aún no tienen aplicados los antígenos.