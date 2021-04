-Publicidad-

Ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan cerraron por casi ocho horas la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74, para exigir el pago de 176 millones de pesos que les adeudan por la expropiación de sus tierras, las cuales se usaron para la construcción de dicha vialidad.

Y es que acusaron que el comisario ejidal, Carlos Sánchez Alpízar se quedó con el monto mencionado, mismo que fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 2018 por la ampliación de la autopista, por lo que exigieron la intervención de las autoridades para recibir su pago.

Por ello, desde las ocho de la mañana de este jueves, los ejidatarios bloquearon la vialidad en ambos sentidos con palos y llantas, a las cuales les prendieron fuego y amagaron con permanecer en dicho sitio hasta recibir su pago.

Al lugar se apersonaron elementos de la Guardia Nacional y Capufe, pues el área se trata de una con alta circulación, lo que ocasionó caos vial por muchas horas.

Sin embargo, alrededor de las tres de la tarde decidieron reabrir la circulación, pero afirmaron que la volverán a tomar si sus peticiones no son concedidas, pues ya hay varias denuncias en contra de Sánchez Alpízar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero no se ha solucionado su demanda; también acudieron al Tribunal Agrario, pero el caso no avanza.

Por su parte, la secretaria de Gobernación de la entidad, Ana Lucía Hill Mayoral, afirmó en la rueda de prensa matutina del gobernador Miguel Barbosa Huerta que ya se estaba dialogando con los afectados para reabrir la vialidad.

Afirmó que las demandas no son nuevas, por lo que ya se había trabajado en ello anteriormente, además de que se les está dando acompañamiento a los ejidatarios por las denuncias en contra del comisario ejidal.

