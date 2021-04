Aquiles Córdova, guía del pueblo huitzilteco: campesino

-Publicidad-

“Al maestro Aquiles lo buscamos hasta Tecomatlán, él nos dio razón de cómo íbamos a trabajar en nuestro pueblo”, expresó Luis Monterde Gabino, uno de los hombres que se unió al grupo de huitziltecos que iniciaron la lucha para salvar a su municipio de la violencia y terror.

Don Luis recordó aquella etapa de atraso y explotación en la que vivía el campesino huitzilteco, primero bajo el dominio del cacicazgo y luego entre las balas asesinas del cacicazgo y la UCI, cuya etapa más sangrienta fue en los años 70 y principios de los 80 cuando se disputaban el poder.

En entrevista, recordó que fueron muchos años de injusticia y explotación las que vivió el pueblo de Huitzilan de Serdán, en la Sierra Norte, y nadie se atrevió a voltear los ojos a este municipio; fue hasta que un grupo de campesinos buscaron ayuda de diferentes organizaciones y nadie les quiso ayudar, hasta que supieron de Antorcha y asistieron al municipio de Tecomatlán con la esperanza de que los pudieran ayudar.

Ahí fue donde conocieron a Aquiles Córdova Morán, dijo, quien los supo orientar por el camino que tenían que trazar para salvar a su municipio; fue por ello que en el año de 1984, cuando el pueblo organizado bajo el cobijo del Movimiento Antorchista, se liberó de las cadenas de la opresión.

“Cuando llegó Antorcha empezaron a trabajar en Huitzilan; aquí en la comunidad también, no teníamos nuestra clínica, no teníamos ni auditorio; ahora tenemos hasta tres, a ver eso cómo lo íbamos a lograr: pues solo con Antorcha. Antorcha trabaja, porque nosotros solos no íbamos a poder. Nadie puede decir que no hay nada, el pueblo estaba abandonado, ahora ya hay libertad”, explicó.