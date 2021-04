El INE vs las mañaneras y Senado da visto bueno a reforma del outsourcing

-Publicidad-

Outsourcing : reforma aprobada// Trabajadores: derechos de vuelta// Monreal: ¿ya era hora?

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que la cúpula empresarial recurrió a todo: chantajes, presiones, no invertir ni un peso, pérdida masiva de puestos de trabajo y mucho más, sin olvidar dos iniciativas congeladas 15 meses, por obra y gracia de Ricardo Monreal, y el descarado uso de sus cabilderos en el Congreso –disfrazados de diputados y senadores–, pero al final de cuentas no lo logró, y ayer el Senado dio el visto bueno a lo que mantuvo en el limbo desde diciembre de 2019: la iniciativa para reformar las leyes federales del Trabajo y del Seguro Social en materia de outsourcing.

La Jornada (Andrea Becerril y Víctor Ballinas) lo reseñó así: ayer, “con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma que regula la práctica conocida como outsourcing en el sector privado y en el público, con fuertes sanciones para los patrones que insistan en subcontrataciones ilegales y en la simulación en que se incurrió en los últimos años, la que lesionó a millones de trabajadores y provocó daños graves al fisco.

“Con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados. ‘Es una reforma de trascendencia histórica, un paso fundamental para corregir el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a los trabajadores y frenar una evasión cercana a los 500 mil millones de pesos al año’, dijo ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, al presentar el dictamen, en el que se prohíbe la subcontratación de personal, que sólo podrá darse en servicios y obras especializadas.”

Zaldívar, ¿aliado imprescindible?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que salvo cambios de última hora, hoy deberá decidirse en la cámara de diputados si el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea termina su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal conforme al periodo originalmente establecido o le son agregados dos años.

La determinación que empuje la mayoría formada por Morena y sus aliados impactará al propio ministro directamente involucrado, Zaldívar, pero también a la contienda electoral de junio y, aún más allá de las urnas, al desarrollo político del resto del sexenio obradorista y su saldo histórico.

Hasta ayer y conforme a las declaraciones de Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y jefe político de San Lázaro (dejado en el cargo por Mario Delgado), podría deducirse que el aparato morenista está dispuesto a sacar adelante la extensión del periodo de Zaldívar, propuesta a la que expresamente se ha adherido el presidente de la República. En la cámara de diputados, Morena pretende que se “dispensen los trámites” necesarios para que hoy mismo la iniciativa, ya aprobada en el Senado, sea puesta a votación, sin análisis en comisiones ni dictámenes.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. El apóstol azul. Ricardo Anaya, aspirante presidencial del PAN, comparó la desaparición del INE con la final de un partido de futbol, sin árbitro. “¿Te imaginas cómo sería una final de futbol sin árbitro? Ahora imagínate que el dueño de uno de los equipos te dijera que, como el árbitro a veces comente errores, mejor él va a ser el árbitro, el dueño de uno de los equipos”, indicó en un video en redes sociales. Alertó que, con toda seguridad, cuando haya una decisión apretada, ese dueño favorecerá a su equipo siendo el árbitro electoral. “Y tú has de estar pensando que eso no va a pasar. Pues acuérdate que así era antes”, dijo, en alusión a sexenios anteriores. Con un tonito como de novel apóstol de la democracia, regresa en su hábitat: las descalificaciones sin ton ni son. ¿Y sabe qué es el futbol o es solo mercadotecnia a su estilo, nivel caguama?

2. Cuestión de enfoques. Luego de que el INE ordenó bajar de redes una mañanera por violar la veda electoral, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró que sería un “golpe de Estado técnico” bajar otra conferencia. El INE insiste en que se retiren de canales oficiales de difusión los videos de las ruedas de prensa matutinas cada que aborde los logros de su gobierno. El titular del Ejecutivo estableció que ejerce su libertad de expresión y no va a dejar de hablar de las actividades de su administración. “No podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o reglamento”, afirmó López Obrador. El estira y afloje en este tema persistirá hasta horas antes de la elección. Y no sólo desde Presidencia, en todo el panorama político-electoral.

3. Son rumores, son rumores. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera, ante las suposiciones de los últimos días, que su idea es terminar el sexenio e irse a su finca en Chiapas. Negó que la ampliación de dos años en el periodo de la presidencia de Arturo Zaldívar sea un ensayo para buscar una ampliación de su mandato. “Ya escuché eso de que, si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte, es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que sí han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No. Yo termino mi mandato (…) y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, política”, explicó. A la gente le encanta hacerse telarañas mentales. Tienen su palabra. ¿No les basta?

