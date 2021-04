-Publicidad-

Paola Angon Silva, candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Cholula, señaló que el municipio está rezagado en temas de educación, seguridad y principalmente turismo, del cual “vive”; se han conservado las tradiciones, pero no hay difusión de las autoridades, afirmó.

La panista destacó que es una mujer de tradiciones -aunque considera que en San Pedro Cholula puede convivir lo moderno y lo tradicional- con valores familiares muy arraigados, los cuales heredó a sus tres hijas, quienes la ayudan a llevar sus negocios, lo que le permite trabajar en otros proyectos.

En entrevista con Ángulo 7, la militante del blanquiazul por 19 años comentó que nació en Puebla capital, pero desde hace 46 años vive en San Pedro Cholula por lo que “sus raíces están en dicho municipio”, donde se ha desarrollado en el ámbito empresarial, además de que tiene a su cargo una institución de educación básica y media superior.

Aseguró que le duele la situación que se vive en el municipio, como carencias en desarrollo turístico, salud, trabajo y educación, ya que se ha quedado rezagado.

Pandemia dejó al descubierto rezago en educación

Respecto al tema de la educación, opinó que la pandemia por el Covid-19 dejó al descubierto la falta de oportunidades para muchos estudiantes debido a que no tienen las herramientas necesarias para prepararse, pues sus padres no cuentan con los ingresos suficientes para brindárselas debido a la situación económica que se vive, lo que ocasiona la deserción escolar.

Reconoció que se vive un panorama difícil actualmente, “pero no imposible”, además de que la derrama económica por el turismo, el cual se puede explotar en San Pedro Cholula, pues tiene la denominación de “Pueblo Mágico”, no llega a todo el municipio, ya que se olvidan las 13 juntas auxiliares que tiene y sus ocho barrios, lo cual debe cambiar y no solo concentrarse en un solo lado.

Sin embargo, afirmó que las tradiciones no se han perdido gracias a su gente, pero no hay difusión de las mismas por parte de las autoridades, que no han volteado a verlas, pese a que beneficiaría a toda la población.