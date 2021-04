JHH velará por medio ambiente en San Lázaro: Sandra Ortiz

-Publicidad-

La candidata de JHH por la diputación federal del distrito 9, Sandra Ortiz Vela, acusó que, pese a tener una planta tratadora a cargo de Agua de Puebla, sigue la contaminación en el Río Atoyac, por lo que de llegar a San Lázaro velará por la protección del medio ambiente.

Así lo señaló en compañía del también candidato a diputado federal, pero por el distrito 12, René Sánchez Galindo, quien recordó que la empresa fue sancionada en 2015 debido a que violó el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, ya que presentó valores por encima de los establecidos en el estudio “demanda química de oxígeno al quinto día”, además de que descargó aguas residuales con una concentración arriba del promedio diario, sin contar con permisos.

Además, a la fecha continua con una descarga 300 litros por segundo sin ningún tratamiento, esto sin considerar que lo hacen a un cuerpo receptor de propiedad nacional, como lo es el Río Atoyac.

Los abanderados de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) se pronunciaron por el rescate y mejoramiento del río el cual actualmente desprende un olor fétido que afecta a las personas que viven cerca de la zona.

Ortiz Vela aseguró que el Atoyac pertenece a los poblanos, e incluso podría ser un punto turístico, pero el cause se encuentra contaminado.

Es necesario señalar que el gobierno federal transfiere recursos al Soapap y este a su vez a Agua de Puebla, para reestructura hidráulica cada año, pero “si no se utilizan las plantas tratadoras, si no se ponen a trabajar o si el dinero que se destina no se está utilizando correctamente para sanear este río, estamos fallando” indicó la candidata.

Los candidatos señalaron que de llegar a la Cámara de Diputados verificarán el correcto uso de recursos para la protección del medio ambiente, que es una de las causas del Partido Verde Ecologista de México.

GDLRP