Prueba de fuego para el INE y violencia política desbordada en Veracruz

El INE, en jaque // Córdova, a dos fuegos // Logotipo y militares // Iglesia: guía para votar

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que de lo que se resuelva en estas horas dependerá la viabilidad política del Instituto Nacional Electoral (INE). Ayer, a las seis de la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al INE la resolución marca Poncio Pilatos con la que el citado tribunal ordenó al instituto volver a resolver, en un plazo de 48 horas, lo que ya habían resuelto los consejeros, aunque ahora con criterios suavizantes que el TEPJF recomendó, pero no tuvo la entereza de aplicar: hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mis compadres del INE.

El consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova Vianello, quedará dañado, acaso de manera irreversible, con un pie fuera de esa presidencia, si termina maniobrando para recular en el caso de Félix Salgado Macedonio y hace que se le devuelva al autodenominado toro sin cerca la candidatura a gobernador de Guerrero. Tampoco es que tenga una opción redentora: si se mantiene la negativa al registro del morenista, Córdova habrá de enfrentar movilizaciones y protestas, además de los últimos recursos legales y las críticas mañaneras y mucho más desde Palacio Nacional.

En realidad, bastaría con que cambiaran de parecer dos de los siete consejeros que votaron a fines de marzo a favor de suspender los registros de las candidaturas, con el caso de Félix Salgado Macedonio como el más explosivo. El resultado oficial fue de siete sufragios a favor y cuatro en contra.

El INE, en jaque

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Desmemoria. Levantó la voz Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, “hacemos un reclamo respetuoso, pero enérgico, a la secretaria Olga Sánchez Cordero para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, intervenga y ponga orden a los desmanes y ataques a libertades políticas que se están dando en el estado de Veracruz”. A las afueras de la Segob, perredistas de todo el país exigieron la intervención de la titular de la dependencia, en este caso de violencia política. A nombre de diputados, tanto federales como locales, así como de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, Zambrano alertó sobre el peligro que corre el proceso electoral. Ya encarrerado, aseveró que los de Morena siguen victimizándose y desprestigiando a los órganos electorales, “pero, aunque se victimicen, les vamos a ganar”. ¿Se le olvida que los dos partidos surgieron del mismo ADN?

2. Equivocado. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pidió al INE y a los órganos estatales electorales sacar las manos de la contienda política. Desde su óptica, las autoridades electorales recurren a argumentos administrativos “para coartar el derecho constitucional de los votantes”. “Quieren sacarnos a la mala a algunos candidatos, porque saben que vamos a ganar. Por eso la pelea es para que no haya este tipo de intervenciones arbitrarias y que se le permita a la gente decidir libremente quiénes quieren que sean sus gobernantes. No puede haber mano negra en las autoridades electorales”, declaró. En su repetitivo discurso, alude a la “mafia en el poder”, pero ignora la que se está generando en su partido. El problema no está en el INE, sino en la necedad de Morena por colocar a sus candidatos a como dé lugar.

3. Pésima señal. Muy a su estilo de gánster de mala película mexicana, Félix Salgado Macedonio mueve toda la maquinaria de acarreo a su alcance para dinamitar el buen curso de la democracia. Él y sus simpatizantes realizan una serie de movimientos, desde caravanas hasta la amenaza de montar un plantón en las oficinas del INE hasta que emitan una resolución a su favor sobre su candidatura. Acusado por presunta violación, no obstante, ninguna autoridad judicial se le ha acercado. Queda impune. No entrega reporte de gastos y lo bajan de la contienda por su irresponsabilidad administrativa y ahora advierte que violará la ley si las autoridades no se someten a lo que él quiere. El sujeto en cuestión se ha atrevido a decir que, de no estar en los comicios, no habrá elecciones. ¿Es tanto su poder demoledor?



