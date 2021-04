Candidatas de Va por México firman compromisos por mujeres

-Publicidad-

Con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en México y sentar las bases de una vida libre de violencia, candidatas y candidatos de la alianza Va por México firmaron seis compromisos para alcanzar la igualdad sustantiva.

Al evento acudieron la senadora Kenia López Rabadán y de la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Genoveva Huerta Villegas, donde la abanderada a una diputación federal, Ana Teresa Aranda Orozco, reconoció que aún falta “mucho” que hacer en cuanto a lo igualdad sustantiva, así como en los derechos de niñas.

“No queremos solamente ser la voz, queremos ir a la Cámara para ganar las votaciones y para poder garantizar que estos compromisos que hemos firmado se cumplan”, señaló.

Las abanderadas coincidieron en que el país necesita recuperar los programas sociales que beneficiaban a miles de mujeres.

“Vivimos en un país en el que la violencia es avasalladora con las mujeres y niñas e incluso cobra la vida de al menos 10 de ellas cada día”, dijo Huerta Villegas en su intervención

Señaló que lamentablemente el gobierno no ha podido o no ha querido ver esta realidad, por lo que no ha actuado de manera decisiva para combatirla: “La verdadera apuesta en una causa se da en el esfuerzo humano, técnico y económico a favor de ella”.

En su oportunidad, la senadora López Rabadán resaltó que es preocupante que, según el último informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Puebla ocupe el deshonroso quinto lugar a nivel nacional en desapariciones.

“Es urgente proteger a las mujeres de Puebla. Por ello, quienes hoy contienden desde la Alianza Va por Puebla, tienen un claro objetivo, defender los derechos humanos de las y los poblanos. Se trabajará para reorientar el Presupuesto de

Los compromisos signados por las candidatas y candidatos de la alianza Va por México son: reorientar el presupuesto de egresos para refugios para mujeres; eliminar impuestos a productos destinados a mujeres; reformar leyes para combatir violencia contra niñas y mujeres; impulsar programas que incentiven la participación de mujeres en la política; y garantizar que candidatos no tengan señalamientos de violencia contra mujeres.

