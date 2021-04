El montaje televisivo del caso Florence Cassez y 213 diputados buscarán la reelección

-Publicidad-

Deuda: aspirinas para el cáncer // SHCP renegocia 3 mil 250 mdd

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que dada la magnitud del problema, que anualmente obliga la erogación de cantidades igual de espeluznantes que de improductivas, la noticia recién divulgada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se asemeja a una aspirina para combatir el cáncer. Sin embargo, en materia de deuda pública todo es importante, especialmente cuando de ahorrar se trata.

Resulta que el funcionario anunció que el gobierno federal refinanció en los mercados internacionales 3 mil 250 millones de dólares de deuda pública, con lo que las amortizaciones programadas para 2023 se reducen 69 por ciento y se extiende el plazo de vencimientos, de acuerdo con los números de la Secretaría de Hacienda, institución que subraya que la operación realizada no genera endeudamiento adicional.

En el detalle, Hacienda explicó que el monto de la transacción de refinanciamiento e intercambio se ubicó en 3 mil 250 millones de dólares, en la que participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de 7 mil 400 millones de dólares (2.3 veces el monto colocado). El refinanciamiento permite al gobierno federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un costo menor. Con estas operaciones se redujeron casi en su totalidad las amortizaciones programadas de deuda externa de mercado entre 2021 y 2023, pasando de 12 mil 890 millones de dólares a 2 mil 600 millones.

Potenciar a García Luna

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que un montaje televisivo de diciembre de 2005 fue exhibido en la conferencia presidencial de prensa para dejar claramente de manifiesto la capacidad y disposición de ciertos medios de comunicación a fin de adulterar la realidad y presentar versiones en acuerdo y a gusto de poderes políticos y económicos.

El ejemplo elegido sucedió cuando Televisa transmitió de manera especial en su noticiero matutino, a cargo de Carlos Loret de Mola, lo que más adelante sería reconocido como una “recreación de la realidad”. Es decir, la escenificación de la presunta aprehensión “en vivo” de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de ser parte de una banda de secuestradores.

Además de las consecuencias más explícitas de aquel telemontaje (un conflicto diplomático con Francia, la posterior liberación de Cassez y el mantenimiento de Vallarta sin sentencia durante más de quince años), el “servicio” prestado por Televisa y Loret en 2005 significó la potenciación oportuna del grupo de Genaro García Luna (GGL, con personajes siniestros como Luis Cárdenas Palomino) para pasar de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en septiembre de 2001 por Vicente Fox, al calderonismo represivo y funerario en el que García Luna fue poderoso secretario de seguridad pública.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Ironías. Una imagen patética es ver a Mario Delgado, líder nacional de Morena, partido que aboga por la defensa a los derechos de las mujeres, apoyando protestas fuera del INE a favor de Félix Salgado Macedonio. Irónicamente, mientras grupos feministas se acercaron a las inmediaciones del INE a denunciar a un candidato por violencia de género, a sus espaldas estaba el plantón, solapado por Delgado, defendiendo a un presunto violador, sólo porque su partido apuesta a la necedad y sigue con la pretensión de meterlo a las boletas. Bien hubiera hecho Mario Delgado en favorecer a sus candidatos con una buena asesoría legal para que cumplieran los requisitos que marca la ley. Dramas a estas alturas… ¡Bah!

2. Tras el voto. Coincidentemente, ahora que iniciaron las campañas se conoce que de los 213 registros de diputados que buscarán su reelección, de acuerdo con el INE, 154, es decir, el 72.3%, renunciaron a los apoyos económicos a los que tienen derecho en la Cámara de Diputados. La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, dio a conocer los oficios de diputados que participarán en la elección consecutiva en el proceso electoral 2020-2021 y de quienes desistieron del apoyo económico correspondiente a asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y hospedaje. La bancada de Morena tiene el mayor número de legisladores que renunciaron a los apoyos, con 101 diputados. ¿Obligados, de buena fe… o sólo a la caza de electores?

3. Necedades. La coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no se dejen presionar por Morena ante la exigencia de regresar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero. Criticó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a Salgado y a Raúl Morón Orozco, a quien también se le negó su candidatura por Michoacán, al no cumplir con los reportes de ingresos y gastos de precampaña, por encabezar los plantones y protestas afuera del INE, y les cuestionó porque incumplieron con los requisitos básicos. Esa camarilla de políticos están acostumbrados a conseguirlo todo con su fórmula mágica: violentar. Esta vez no lo conseguirán. Su toro ya no embiste.

