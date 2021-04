Necesario cuidarse tras recibir dosis contra Covid, aún te puedes contagiar

-Publicidad-

En Puebla, 27 personas se contagiaron tras ser vacunados contra el Covid-19, de los cuales dos perdieron la vida, al presentar cuadros graves, por lo que la Secretaría de Salud hizo un llamado a seguirse cuidando aun siendo inoculados y mantener las medidas sanitarias.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, indicó que la mayoría de los poblanos que contrajeron el virus fue 14 o 15 días después de que se pusieron la primera dosis, lo cual se debió, de acuerdo con el reporte que se tuvo, a que no respetaron las medidas.

Sin precisar de qué marca fue el antígeno que se les aplicó, el funcionario estatal afirmó que la enfermedad fue de moderada a leve, pues no presentaron síntomas graves y las personas transitaron sin problema sin requerir ser hospitalizados.

Mientras que en el caso de los dos que perdieron la vida, comentó que fue al quinto día de que recibieron la primera dosis, por lo que reiteró el llamado a que “se sigan cuidando como si no se hubieran vacunado” a quienes ya recibieron las primeras e incluso a los que ya tienen la segunda.

“Tenemos 27 casos de personas vacunadas que han asistido a nuestra red hospitalaria de los servicios de salud, estamos hablando de la primera dosis, en promedio fueron 14 días luego de eso y dos personas fallecieron al quinto día de que la recibieron”, reiteró.

Recordó que la vacuna requiere de dos dosis para cumplir con el esquema completo, además de que una vez que se ha terminado la colocación deben pasar de siete a 14 días para que se tenga la protección completa,

Además de que hizo énfasis en que, aun siendo inoculados, la vacuna funciona para reducir el desarrollo de la enfermedad, pero no significa que no puede haber contagio o que no puede infectar a los demás, por lo que es necesario que se mantengan las medidas de sanidad, principalmente el uso de cubrebocas, sana distancia y uso de gel antibacterial.