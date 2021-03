El uso y no uso de la fuerza policial ya es una crisis en México

-Publicidad-

Otto Von Bismark, estadista y político alemán, artífice de la unificación alemana y una de las figuras clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX sentenciaba “Solo los tontos aprenden con la experiencia. Yo prefiero aprender de la experiencia de otros” y aquí en México tal parece que somos fanáticos de experimentar o replicar errores que han generado hasta revueltas sociales respecto a la función policial.

El pasado viernes 27 de este mes comenzó a circular un video de escasos 20 segundos que mostraba un intento por parte de elementos policiales del Estado de Quintana Roo de aplicar una técnica de control con el fin de poder inmovilizar a una persona del sexo femenino , identificada como Victoria Salazar Arraiza, de origen salvadoreño, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna droga, por lo que los transeúntes solicitaron la presencia policial, quienes al arribar, la intentaron controlar en la calle Faisán esquina con avenida La Selva de la colonia Tumben Ka, del municipio de en Tulum, en el anteriormente estado de Quintana Roo, México

La primera versión oficial sostenía que, al notar que la mujer probablemente ya no contaba con signos vitales, los elementos policiales la trasladaron al Centro de Salud, donde no fue recibida por no contar con sala de emergencia, por lo que a bordo de una patrilla tipo pick up y después de una pésima maniobra de levantamiento, fue llevada a las instalaciones de Protección Civil Municipal, donde de acuerdo con personal de dicha dependencia fue declarada muerta.

En las imágenes se puede apreciar como 4 uniformados tratan de controlarla, una mujer uniformada trata de hacer una técnica de control poniendo su rodilla contra su espalda y su mano contra su cuello y, a pesar de los gritos de dolor, la uniformada no se detuvo.

Un caso casi idéntico al de George Floyd, afroamericano que muere a manos de un oficial que utilizó una técnica similar, mientras otros tres uniformados presenciaban lo que sucedía que derivó en su muerte y el inicio del movimiento “Black Lives Matter” y el cual analizamos en este espacio: https://blacktideindustries.blogspot.com/2020/06/como-la-muerte-del-ciudadano-george.html

Lo sucedido, deja ha descubierto una pobre capacitación y gestión policial. Por la parte del intento de control, debemos recordar que, no todos los sistemas de defensa y/o pelea son aplicables a los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Por más famosos y/o vistosos que éstos sean, debemos recordar que el fin que buscan estos funcionarios es hacer cesar el delito. Para que una técnica de control sea policialmente aplicable tiene que cumplir cuatro requisitos indispensables:

· Una Base Ética.

· Una Base Jurídica.

· Una Base Psico-fisiológica.

- Publicidad -

· Una Base Táctica.

El colocar la mano contra el cuello de Victoria y dejar caer su peso sobre el mismo va en contra de cualquier protocolo establecido en la materia, por lo que, con esta acción, se bloqueó el flujo sanguíneo al cerebro lo que causa desmayo, además de causarle fractura en la primera y segunda cervical, lo que provocó el lamentable deceso (lo anterior, lo informa la Procuraduría Estatal el día de hoy 29 de marzo)

Pero ¿Por qué sostengo que se deja al descubierto una pobre capacitación y gestión policial?

1. Mala aplicación de una técnica de control.

2. Al percatarse cualquiera de los otros 3 elementos policiales de la mala aplicación de la técnica, tenía la obligación de cesar, o en su caso corregir la acción (lo cual no sucedió).

3. No brindan correctamente los primeros auxilios, haciendo maniobras indebidas.

4. Los errores de gestión quedan al descubierto al no concretar acción alguna para asistir a la hoy víctima, trasladándola a al menos dos sitios.

Grupos Colectivos Feministas en Tulum convocaron a una concentración este lunes 29 de marzo a las 17:00 horas en la avenida Satélite, con avenida Tulum para iniciar a una marcha hacia el ayuntamiento y exigir justicia por Victoria, acusan que su muerte fue responsabilidad de la Policía Municipal de Tulum, y tienen razón.

Este lamentable hecho debe investigarse, y en consecuencia sancionarse con todo el rigor de la ley, sin embargo, debemos ir más allá, a la raíz del problema, la mala selección de los directivos y mandos medios de las policías de nuestro país son las responsables de estos hechos, compadrazgos y compromisos políticos llevan a pseudo expertos a puestos críticos donde sus malas decisiones, el no invertir en profesionalización y equipamiento policial real afectan directamente el desempeño policial acarreando consigo funestas consecuencias para los servidores públicos y para la ciudadanía aquí tenemos un claro ejemplo de exceso en uso de la fuerza y el pasado 19 de marzo murieron 13 elementos policiales del Estado de México en una emboscada en el municipio de Coatapec Harinas por no tener una correcta capacitación en la materia así como usar menos de la fuerza necesaria.

Hay que profesionalizar, dar seguimiento al personal y generar procesos de vigilancia a los protocolos establecidos, cosa que se ve complicada si aún siguen apostado por compadres o recomendados en puestos clave para la atención de la ciudadanía.

hidalgomontes@gmail.com