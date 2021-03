Desaira burocracia de la BUAP a estudiante en proceso de titulación, acusan

-Publicidad-

Una egresada de la licenciatura en Música de la BUAP tuvo que inconformarse en las oficinas administrativas a fin de que avanzara su trámite de titulación, ya que desde agosto de 2020 ha habido respuestas evasivas y retrasos por parte del área burocrática.

En entrevista con este medio, la denunciante, Dalila López Baldomino, relató que no fue sino hasta el pasado 1 de marzo que la Dirección de Administración Escolar (DAE) respondió a sus quejas, pues anteriormente hubo acercamientos vía internet, sin contestación concreta.

“No me respondieron cuando pedí informes, me decían ´vamos a checar´ y nunca responden, se quedó en agosto 2020; a los dos meses: ´es que hay mucha demanda, sigue esperando´, tres meses y ya era otra razón, nunca fue una en concreto, ´danos tu matrícula, vamos a revisar tu caso´, siempre lo mismo”, comentó.

López Baldomino comenzó en agosto de 2020 el proceso, tras egresar en 2019, siendo que a inicios del año pasado se suscitó un paro estudiantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y posteriormente la pandemia por Covid-19.

DAE responsabiliza a escuela

A decir de la inconforme, a las afueras de Ciudad Universitaria, donde la estudiante se plantó a fin de exigir una respuesta, personal de la DAE respondió que el trámite estaba frenado por un documento que la unidad académica no entregó, lo cual nunca notificó ni la escuela o la administración de manera oportuna.

“Resulta que necesitaban un documento que estaba en la escuela, pero ellos nunca me mandaron la notificación, nunca me avisaron; ahorita, yo podría seguir con que ´es porque hay mucha demanda´ y no es cierto, faltaba un documento y ellos mismo no dejaban que abriera (la escuela) por el Covid y no le daban seguimiento”, acusó.

En este sentido, la estudiante reprochó que no se dé seguimiento a los trámites, pues se genera la incertidumbre de que se haya cometido un error o, como en su caso, falte documentación y el proceso se quede a la deriva.

“Si no hay una respuesta, está uno a ciegas, porque ¿a quién le preguntas?, ¿a quién le reclamas? (…) Si hubo una respuesta fue porque yo la busqué por otros lados y fue que logré enterarme que faltaba ese papel”, reclamó.

Es de resaltar que, en otras facultades, egresados han manifestado inconformidades por el retraso de sus trámites, además de que no hay una pronta respuesta por parte de la DAE.