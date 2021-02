Expulsan a estudiante BUAP tras negarle prórroga para dar título, acusan

-Publicidad-

Una estudiante fue expulsada de la maestría en Ciencias Políticas de la BUAP bajo el argumento de no entregar su título para cursar el posgrado, pese a que la ley da una prórroga de seis meses para remitir el documento, mismo que ni siquiera ha vencido.

Así lo denunció la agraviada Brenda Paola Cabello Mendoza, quien señaló que la Coordinación de la maestría ignoró el Reglamento General de Estudios de Posgrado, luego de que se le comunicara el pasado viernes que “fue rechazado el proceso de inscripción”, aunque toma clases desde el pasado 11 de enero y realizó el trámite en noviembre de 2020.

Mediante un video publicado en redes, señaló que no se cumplió con el artículo 54 de dicha legislación, el cual estipula que “En el caso de que el aspirante no cuente con el título (…) se le concederá un período que no exceda de seis meses para presentar tal documento, contado a partir de la fecha de inicio de cursos”.

A decir de la denunciante, habría otros dos compañeros expulsados por la misma causa, lo cual responsabilizó a la coordinadora de la maestría, Lidia Aguilar Balderas, al acusar que “se le olvida la legislación universitaria”, además de que no intercedió por los alumnos ante la Dirección de Administración Escolar (DAE).

“Esto demuestra que la coordinadora carece de voluntad para abogar por los derechos de sus estudiantes ante la DAE, lo que está sucediendo es a todas luces una injusticia; a dos compañeros y a mí nos expulsaron del posgrado, se están violentando nuestros derechos universitarios, se nos está negando el derecho a la educación superior”, declaró en el audiovisual.

Es de resaltar que, mediante un video publicado en días pasados, la estudiante acusó “trabas” administrativas para concretar su trámite de titulación, detenido desde agosto de 2020, además de que firmó una carta compromiso con la maestría para entregar el documento cuando lo consiguiera.

“Si no he entregado mi título de licenciatura, no es porque yo no quiera, es porque la universidad, a través de diversas instancias,” ha obstaculizado mi proceso de titulación”, insistió en su acusación.