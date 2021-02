¿Quién nos ataca desde Diario Cambio?

Diario Cambio desató una campaña de calumnias contra el diputado local por el distrito 23 de Puebla, Nibardo Hernández Sánchez. Afirmó que un grupo de 16 presidentes municipales, de los que no da los nombres, lo denuncian porque les pidió “entre 50 mil y 100 mil pesos, a cambio de gestionar obra pública para sus municipios”. Según el periódico, que ahora es el ‘desinteresado’ portavoz de los ediles afectados, la relatoría del supuesto crimen le fue contada por “un grupo de presidentes municipales que fueron timados por el legislador priista”. Diario Cambio no tuvo la delicadeza de pedirle al diputado la respuesta ante las graves acusaciones. Se le acusa, pero no se le da derecho a defenderse. Cuando Nibardo Hernández se enteró de las acusaciones, se defendió exigiendo pruebas contundentes a los ediles. Ellos no demostraron nada y callaron. Este silencio indicaba ya, obviamente, que la acusación era una calumnia c por b. Creímos que ahí quedaría el asunto.

Días más tarde, Diario Cambio insistió en la difamación y publicó las hojas de una supuesta denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el diputado, “por el delito de fraude”, interpuesta por “uno de los afectados que pidió la gracia del anonimato”. Según sus fuentes, el periódico tendría en su poder todos los elementos para probar, con hechos, testimonios y datos precisos, el supuesto delito de Nibardo Hernández. Pero, si usted revisa las dos notas publicadas, se dará cuenta de que ni una ni otra se sostienen mínimamente en sus argumentos. Se trata de una sarta de acusaciones sin sustento para descalificar a un diputado local que es militante del Movimiento Antorchista Nacional. Y vienen las preguntas: ¿Por qué se golpea a Nibardo Hernández? ¿A quién le beneficia el desprestigio de Antorcha en la zona de la Mixteca poblana? ¿Quién lo golpea? ¿Y con qué objetivo? Pongamos, pues, los puntos sobre las íes.

La supuesta denuncia realizada por el “edil anónimo” ante la Fiscalía General del Estado de Puebla contra Nibardo Hernández Sánchez no demuestra que el imputado sea culpable. Eso está claro para cualquier cabeza con cuatro dedos de frente. Pero sí prueba que la mano que mece la cuna busca culpabilizar, mediáticamente ante la opinión pública, a un hombre inocente. Además, se pretende sustituir un juicio por una acusación directa en la prensa. ¿Nibardo es el primero sobre quien la prensa “hace justicia” antes que la ley intervenga? No lo es. La sentencia de culpabilidad vertida sobre las planas de los diarios es una trampa usada desde hace años por quienes tienen acceso dinerario a los medios para someter, injustamente, a sus enemigos políticos. Ninguna novedad, pues: solo que ahora Nibardo es el “culpable” según Diario Cambio, que es un medio que vende su línea editorial al mejor postor: gobierno, empresarios, políticos o quien sea que abone dinero contante y sonante a sus carteras. Como los crímenes del “precioso” Mario Marín, en Puebla son harto conocidos los videos en los que aparece el director de Diario Cambio exigiendo millones de pesos a los políticos poblanos para “mejorar su imagen”. ¿Alguien ha olvidado el “tlacoyogate”? Se los recuerdo: “Yo no vendo Tlacoyos”, gritaba ese director cuando pedía millones a un conocido político poblano. Eso no se nos debe olvidar.

Ni la supuesta denuncia publicada por Cambio, ni el “edil anónimo” denunciante, ni los otros presidentes municipales, demuestran que Nibardo Hernández haya pedido o recibido el dinero. La entrega, los montos supuestamente entregados por cada edil, las fechas de entrega, los lugares de entrega y todos los detalles, son un secreto bien guardado… ¡por los denunciantes! Se trata, pues, de una farsa. Veamos: se denuncia que el diputado les pidió miles de pesos y que los presionó para que se los dieran antes del 20 de julio de 2020 y que la entrega debía hacerse “en un sobre traspapelado con hojas, para no levantar sospechas”. Es decir, se detalla lo que se debía hacer. Subrayo: lo que se debía hacer, según los acusadores, lo que tampoco es una prueba de que se haya llevado a cabo. Pero… ¿se dio el dinero? ¿Se entregó dinero? ¿Nibardo lo recibió? ¡Claro que no! Y ese es el principal problema de la denuncia: nadie demuestra, de ninguna manera, que el diputado local Nibardo Hernández Sánchez haya recibido dinero desde las manos de los ediles. Su mentira queda descubierta.

El 11 de enero, en alcancediario.mx, se publicó la respuesta del edil de Ahuehuetitla, quien según Cambio “denunciaba” a Nibardo: “Favián Calixto afirmó que es falso lo que el medio publicó y que se ha reproducido en redes sociales: <<Quiero hacer una aclaración de lo que está pasando, de que nosotros, como Ayuntamiento o principalmente yo, como presidente municipal, se dice que se le dio un recurso al señor diputado. Eso es mentira, no se le dio ningún recurso>>. Calixto Onofre dijo que es necesario que la ciudadanía esté enterada de que es falso lo que Diario Cambio afirma. Según ese medio, el edil pidió prestado para entregarle dinero al legislador, lo cual fue desmentido por el presidente, porque sostuvo que Nibardo ayuda sin pedir recursos económicos. <<Eso es mentira, nosotros no le dimos nada más que la confianza del pueblo y él ha sabido responder. Nosotros le agradecemos las gestiones que ha hecho, pero no le hemos dado ni un peso>>, afirmó”. Hasta aquí las palabras del alcalde. En redes sociales circula también el video con las declaraciones de Favián Calixto. Dos cosas sobre esta declaración: 1) ¿Qué otros ediles no denunciaron realmente a Nibardo y entonces sus nombres o ayuntamientos fueron usados sin autorización en la campaña de difamación contra el diputado? 2) La respuesta del presidente municipal de Ahuehuetitla dejan claro que Diario Cambio, el “edil anónimo” y sus padrinos políticos y dinerarios, mienten de cabo a rabo.

¿Quién está detrás de la acusación? Sobre este tema, el periodista Gerardo Pérez hace unos días publicó una columna de la que tomo algunos datos que me parecen relevantes: “Al descubierto esta jugada perversa de Jorge Estefan Chidiac, quien de día ama y jura lealtad al antorchismo, pero de noche confabula con el grupo que detenta el poder… la extinción Antorcha Campesina (…) Pero… La máscara empezó a desprenderse, la cual ocultaba rostro del autor del “movimiento” de 16 presidentes municipales que “demandaron” al diputado de Antorcha. Demanda que tiene como fin evitar que Nibardo Hernández Sánchez vaya por la reelección y la candidatura de Acatlán sea para Amadeus Cuadrado Galeano, alcalde de San Pablo Anicano. Por cierto, Nibardo Hernández fue el único candidato del PRI que ganó la elección de 2018. Con la suma: La hermana del edil Amadeus Cuadrado es pareja sentimental de Juan Carlos Santiago Pimentel. Y Juan Carlos es el secretario particular de Jorge Estefan. Así queda al descubierto la perversidad”. Hasta aquí la cita.

Nibardo Hernández Sánchez, en el 2018, fue el único candidato a diputado local del PRI que logró el triunfo, y de manera contundente, pese a la ola morenista que tundió al estado y al país. ¿Qué otro grupo al interior del partido puede presumir lo mismo? Ninguno. ¿Cuáles fueron las razones de esta victoria? Una campaña electoral muy acertada y eficaz, que convenció a los ciudadanos con razones serias. Los antorchistas conocemos a detalles las necesidades reales de la Mixteca, de cada municipio, porque los activistas viven ahí y trabajan y conviven todos los días con la gente. Pero, además, hemos logrado grandes avances, obras y beneficios en la zona, porque jamás hemos abandonado nuestra bandera inicial: luchar contra la pobreza. Nibardo Hernández, como un político que desde hace muchos años ha trabajado en la zona como funcionario o como activista de primer nivel, es el candidato natural para volver a competir por el mismo distrito y tiene altas posibilidades de lograr, una vez más, el triunfo.

El PRI y don Jorge Estefan (dados los datos contundentes que nos ofrece el artículo de Gerardo Pérez, citado antes) deberían valorar la fuerza electoral de Antorcha y, en estos tiempos tan decaídos para el priismo en el estado, dar un trato respetuoso y digno a la única organización que, pese a los golpes de la 4T, no solo no se ha caído, sino que se ha impulsado con más fuerza en el estado y, en especial, en la Mixteca, esa región en la que Estefan buscará ser candidato a diputado federal. No prendan fuego cerca del barril de pólvora. No les vaya a estallar. Que conste.