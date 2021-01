Violencia desbordada en BC y la avaricia de algunos fabricantes de vacunas

Laboratorios: nueva fiebre del oro // Vacunas sólo a quien pague más

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que entre la avaricia de los laboratorios fabricantes de vacunas –que venden al mejor postor y retrasan y condicionan el abasto internacional del biológico– y la aparición de nuevas cepas –cada vez más dañinas– del bicho que ha doblegado al mundo, la seguridad internacional cada día corre mayor peligro, mientras el número de defunciones y contagios avanza a paso veloz.

En esta situación de emergencia internacional las farmacéuticas muestran su mezquindad, mientras las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el creciente número de contagios y fallecimientos –en medio del deleznable acaparamiento de vacunas por parte de las naciones de altos ingresos– son como llamados a misa que a nadie le importan. Parece que más de 100 millones de contagios y 2 millones de muertes, y contando, no resultan suficientes para meter en orden a los desquiciados laboratorios que, un día sí y el siguiente también, incumplen con los contratos firmados y los plazos acordados, porque nunca falta quien ofrezca más dinero por el mismo producto ya comprometido con otras naciones.

No se trata sólo de países de bajo ingreso y con escasas posibilidades de acceder al biológico, sino de naciones altamente industrializadas que pusieron el dinero sobre la mesa y los laboratorios descaradamente les han incumplido. Ahí está el caso de la Unión Europea, que mueve cielo, mar y tierra para que las farmacéuticas entreguen las vacunas comprometidas. Tras beneficiarse de una inversión masiva por nuestra parte, los fabricantes deben mantener sus promesas y cumplir sus obligaciones, advirtió la presidenta de la Comisión Europea.

Olga, chalecos y enredos mañaneros

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que apremiada por las circunstancias a hacerse cargo de un muy exitoso programa de información y propaganda, conocido como La Mañanera, cuyo titular ha debido dejar temporalmente el micrófono por contagio del virus global, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (OSC), ha ido sobrellevando la encomienda matutina con un aire ligero, dejando al descubierto su poco conocimiento operativo y concreto de los asuntos de la República que el titular de esas conferencias de prensa suele mostrar al detalle, e incluso enredándose en un discurso o en consideraciones políticas que tal vez sean propias de ella, pero no del presidente de México.

Ayer, aunque parezca un tema baladí (o justamente por ello), la secretaria continuó con la modalidad, ya mostrada en su primera conferencia, de escoger reporteros para que pregunten, merced a sus prendas de vestir: “A ver, tú, que tienes una chamarra muy bonita amarilla (…) ¿Cuál es tú nombre?”. El elegido, respondió: “Arturo Contreras, de Pie de Página. Gracias por la chamarra. Me la puse para que me vieran”. Y Sánchez Cordero añadió: “Está muy bonita la chamarra”.

En otra selección, la titular de Segob pudo tener éxito cromático pero no político, no periodístico: “A ver, me permites, también otro chaleco muy bonito, el beige”. Era, según él se describió, “Arturo Pavón, del Chapucero Network, allá en Tabasco con Nacho Rodríguez” (@nachorgz en Twitter). Y terminando de escuchar a ese representante de un muy exitoso programa transmitido por internet, Sánchez Cordero soltó: “Quiero, a ver, ¿alguien de Reforma y de El Universal? también para que podamos también tener aquí a los diarios más importantes”.

‘En esta Administración se negocia con carpetas judiciales’

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el empresario de medios, que obtuvo dos concesiones de los reclusorios privados cuyos contratos han sido puestos en duda y tachado de abusivos por el presidente López Obrador, pidió una cita en Palacio Nacional con la intención de “negociar” sus dos contratos millonarios que recibió en el sexenio pasado y por asignación directa. Lo recibiría, le respondieron, uno de los consejeros más cercanos del Presidente y, dispuesto a llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes, incluso a “negociar a la baja” los términos de sus contratos, llegó al vetusto edificio acompañado de los principales operadores de su grupo empresarial.

En la oficina del funcionario que los recibió comenzó el empresario exponiendo su total disposición a alcanzar un “arreglo conveniente” sobre los términos y la operación de los reclusorios. No había interés, dijeron los abogados del hombre de negocios, en tener un conflicto con el Gobierno federal por ese tema y, a partir de la legalidad de sus contratos, había interés en un entendimiento en los mejores términos. El representante del Presidente los escuchó con atención y, tras las comedidas exposiciones de los visitantes, rompió el silencio y les espetó sin más: “Está bien, podemos negociar, nada más que en este Gobierno negociamos a partir de carpetas. Y ya hay dos carpetas judiciales sobre este tema. A partir de eso, podemos negociar lo que ustedes quieran”.

La respuesta del operador del Presidente cayó como balde de agua fría en los integrantes del grupo empresarial. Tras un silencio incómodo se acomodaron en la silla y tras algunos comentarios dieron las gracias al funcionario y se despidieron. La cara del dueño del grupo no podía ser de más molestia cuando abandonaron la oficina pública y salieron del Palacio. Más tarde, según fuentes muy cercanas a aquella plática, hubo una reunión donde el empresario y dueño tomó una definición: “no nos vamos a dejar, lo que haya que pelear legalmente lo pelearemos y lo que se tenga que decir en los medios lo diremos. Hemos invertido mucho en esto por muchos años, aún sin tener ganancias, y lo hicimos justo para un momento como este”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Desenfreno. Arde Ensenada. No ha podido Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, disminuir ni un ápice la violencia. Las balaceras son parte del paisaje urbano. Sin embargo, la inacción de las autoridades ocasiona daños, incluso a la economía. La Coparmex Ensenada, que preside Martín Muñoz Barba, exigió a Bonilla frenar la ola de violencia que agrava la situación económica, ahuyenta la inversión y pega al turismo. Los homicidios en Ensenada cerraron 2020 con aumento de 37.8% en comparación con 2019 y la cifra llegó a los 346 asesinatos por encima de los 251 registrados en 2019, de acuerdo con las cifras de la Fiscalía estatal. ¿Puede o no con el paquete, señor?

2. Listos, fuera… Entre madruguetes y chapulineo se ha dado la disputa por la posibilidad de contender por las alcaldías en la CDMX. Rumbo a las campañas para los cargos de las 16 alcaldías, 66 diputaciones y 160 concejalías, los partidos comenzaron a hacer todo tipo de movimientos. Morena, que ganó 12 alcaldías en 2018, busca hacerse de más, de ahí que, por ejemplo, anunció la afiliación de Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza y emanado del PRD. Moreno buscará la candidatura a diputado federal por Morena y apoyará a la también experredista Evelyn Parra para que sea candidata de esa demarcación. Ha habido patadas de ahogado de quienes se querían postular o reelegir, y no lo consiguieron, pues no tienen ni resultados ni un buen cabildeo, los candidatos deben tener arraigo y cercanía. No impostores.

3. Desarrollo natural. No hay mucho que pensar. Bárbara Delgado es uno de los activos más jóvenes del partido en el poder. Es por ello que Morena ya la tiene en la mira. Con apenas 25 años, encabeza varios proyectos de las comisiones de Turismo, Ecología y Medio Ambiente, así como de Protección Animal, en el Cabildo de Solidaridad, en Quintana Roo. La quinta regidora ha hecho un trabajo social que la posiciona para contender para la alcaldía, sustituyendo a Laura Beristain, quien ha mostrado su interés por repetir en el cargo. Delgado visitó hace unos días a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, y aunque no refieren si se entrevistó con el Presidente, sí nos aseguran que se dio una vueltecita por Palacio Nacional. Todo indica que el apoyo le favorece, sobre Beristain. Por algo será.

