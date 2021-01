Biden desinstala botón de Trump para pedir Coca-Cola en Oficina Oval

¿Te imaginas tener un botón en la oficina que solo sirva para conseguir una Coca-Cola light? Pues esa era una de las excentricidades de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sin embargo, con el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca esto y muchas cosas más cambiaron.

Fue Tom Newton Dunn, corresponsal político en jefe de Times Radio, quien dio a conocer la existencia de este botón rojo en la oficina Oval, pues a través de Twitter contó que, en 2019, junto con Tim Shipman, de The Sunday Times, realizó una entrevista al entonces mandatario de Estados Unidos.

A ambos les llamó la atención la existencia de dicha pieza en el escritorio del magnate, sin embargo, cuando por fin Trump oprimió el botón, la curiosidad se convirtió en sorpresa cuando vieron al mayordomo traer una Coca-Cola light “en bandeja de plata”.

En dicha publicación, el periodista comparó las fotos de Trump y Biden sentados en el escritorio, donde se puede observar que, en efecto, el botón que solía estar junto a los teléfonos, desapareció.

La publicación de Tom Newton se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios opinaron sobre la existencia de un botón solo para pedir un refresco.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It’s gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk