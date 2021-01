Armenta los espanta

Alejandro Armenta Mier, no será candidato a la presidencia municipal de Puebla por Morena.

Si no está loco.

Andar diciendo que buscará la candidatura, es nada más espantar con el petate del muerto.

Astuto y zorro de la política, el senador sólo está amagando al gobernador, quien le responde con una fuerte campaña para relacionarlo con “El Grillo”, ese hombre leyenda que es más famoso que el mismo Presidente AMLO.

Ya me imagino las carcajadas de Alejandro al ver cómo se ponen de nerviosos.

Lo cierto es que para Puebla capital no hay cambios:

Eduardo Rivera Pérez por el PAN.

Gabriel Biestro Medinilla por Morena.

Lo demás, son rounds de sombra.

Punto.

He dicho y he escrito.

Con Silvia, el PRI se valora

El PRI no hace ruido, pero tiene certeza en sus designaciones.

Al frente de la Fundación Colosio, está ahora la experimentada, capaz e inteligente Silvia Tanús Osorio.

Diputada local en dos ocasiones, actual regidora en el Ayuntamiento de Puebla y con varios cargos en las estructuras del PRI, “La Madrina” es uno de los mejores cuadros.

Mucho habrá de aportarle a su partido desde este cargo, en particular la prudencia que tanta falta hace en periodo de elecciones internas de candidatos y luego frente a las urnas.

Felicidades a Silvia, pero más al PRI por tan atinada designación.

Hasta que hacen algo que les avalo.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

Desde hace un mes, De Buena Fuente reveló que José Luis Sánchez Solá, tenía tratos con Morena para ser candidato. Hace 24 horas, se confirmó la inclusión de tan distinguido personaje poblano. No sé si va a ganar o perder, pero la divertida que me voy a dar, no me la quita ni Obama.

El Verdugo

La Tesorería Municipal reveló que en sus arcas existen 1,400 millones de pesos, producto de intereses bancarios, que no es otra cosa que el jineteo del dinero. Con razón llegó el rumor de que ante sus rendimiento Armando Morales Aparicio podría ascender a Finanzas del Estado. El Verdugo dice: Éste amigo es bueno.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

