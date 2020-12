¡Quédense en casa porque nadie experimenta en pulmón ajeno!

Como olvidar que, al principio de este año, todos dijimos ¡2020 sorpréndenos!

Y así fue, este 2020 que está por terminar nos sorprendió en exceso porque nadie estaba listo para vivir una crisis llamada COVID-19.

Nunca imaginados que la enfermedad que apareció por primera vez en China, afectaría a la República Mexicana, pero sobre todo al estado de Puebla en el mes de marzo de 2020.

Las cosas se agravaron y nos obligaron a un confinamiento con el fin de evitar sumarnos a esas estadísticas de personas infectadas por este enemigo invisible que en el caso de Puebla está a punto de llegar a los 6 mil muertos.

¿Pero Puebla hubiera evitado la muerte de casi 6 mil poblanos?

Yo creo que sí, siempre y cuando se hubieran cumplido a cabalidad las recomendaciones de sanidad como el uso de cubre bocas, colocación de gel antibacterial, sana distancia, lavado de manos, toma de temperatura corporal, entre otros.

Pero no fue así, hubo quienes no cumplían las recomendaciones de salud y siguieron con su vida normal, como si el COVID-19 no existiera.

Se están por cumplir 9 meses de este enemigo invisible y como poblanos estamos relajando nuevamente las medidas sanitarias del COVID-19, provocando que los hospitales empiecen abarrotarse nuevamente.

Está en nosotros evitar que Puebla colapse en una crisis de salud.

Está en nosotros usar el cubre bocas, mantener la sana distancia y toma de temperatura, para descartar cualquier sospecha de esta enfermedad.

Pero sobre todo, está en nosotros no salir de casa para evitar enfermarnos.

Nadie experimenta en pulmón ajeno y si usted que me está leyendo aún no se enferma de COVID-19, por favor cuídese y cuide a los suyos, porque una fiesta entre familiares o amigos, un baile sonidero o un torneo de futbol, no valen la pena ante la noticia de que alguien se enfermó de esta pandemia.

Una vez se los dije, la zozobra que se vive por perder a un ser querido por Coronavirus, es algo que marca nuestras vidas para siempre.

Así que ¡Por favor quédense en casa!

Con esta colaboración les mando un abrazo a distancia para cerrar este 2020. Su servidor se tomará, no sé si bien merecidos, unos días de descanso, para llegar fortalecido rumbo al otro año, el cual estará marcado por muchas anécdotas políticas.

Hasta aquí mi reporte.

LA FRASE

“Sin salud la vida no es vida; es solo un estado de languidez y sufrimiento – una imagen de la muerte”.

Buda.

