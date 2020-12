Por alza continua de casos de Covid en Puebla, emiten más medidas restrictivas

Debido al alza de casos de Covid-19, el gobierno estatal emitió nuevas medidas restrictivas en Puebla, por lo que plazas y restaurantes cerrarán el 24, 25, 30, 31 de diciembre, y el 1, 7 y 8 de enero; habrá multas por hacer fiestas masivas y exhortan a no reunirse por fiestas decembrinas.

En rueda de prensa la mañana de este lunes, la directora de Protección Civil (PC), Ana Lucia Hill Mayoral, indicó que Puebla ha regresado a “niveles de alertamiento”, pero –puntualizó- la región centro, que incluye a la capital y su zona metropolitana, se encuentran en un nivel alto.

Por lo anterior, anunció que una ampliación en las medidas restrictivas para así intentar frenar esta alza de contagios de Covid-19 en Puebla, al tiempo de recordar las indicaciones básicas, hacer uso de cubrebocas si no se está en casa, no saludar con la mano o el puño, así como lavarse constantemente la manos por al menos 20 segundos.

Además, Hill Mayoral dijo que es necesario evitar reuniones con personas que no pertenecen a nuestro círculo cercano -las personas con las que compartimos casa, ya sea familia o amigos-, y en caso de querer hacer algún evento para celebrar la Navidad, únicamente se puede hacer con quienes vivimos y sin que sean más de seis personas, incluyendo menores.

No hacer fiestas ni reuniones, piden

No obstante, es necesario continuar con las medidas de prevención, como la sana distancia y el uso de cubrebocas, ya que la funcionaria estatal alertó que 1 de cada 3 personas con Covid-19 no presentan síntomas y lo propagan sin darse cuenta.

En caso de querer hacer una reunión con personas que no son de nuestro círculo cercano, aunque sean familiares que no frecuentamos, es necesario hacerlo al aire libre, para así disminuir el riesgo de contraer Covid-19 en caso de alguno de los presentes sea asintomático o aún no sepa que está contagiado.

Asimismo, tampoco se pueden hacer con más de seis personas, incluidos menores, deben guardar distancia de al menos dos metros, y en caso de ser menor la distancia entre personas, reforzar las medidas con el uso de cubrebocas.

Las reuniones entre personas que son del mismo círculo cercano se pueden hacer en jardines, espacios al aire libre como terrazas de restaurantes y cafés, pero sin más de seis personas.

Multarán por hacer fiestas masivas

Hill Mayoral también especificó que la Policía Cibernética realizará un monitoreo constante para identificar fiestas que se anuncian por redes sociales, por lo que advirtió que se cancelarán y hasta pueden multar a organizadores y hasta a asistentes.

Respecto a clausuras, la directora de Protección Civil (PC) estatal advirtió que el aforo para restaurantes y todo tipo de negocios de comida preparada, se reduce del 33 al 25 por ciento, aunque cerrarán hasta las 11 de la noche, pero no podrá haber música en vivo ni grabada (para evitar que comensales tengan que hablar más alto), no habrá sobremesa, solo se pueden quedar máximo dos horas en el establecimiento, no hay venta de alcohol, más que por copeo y si consumen alimentos, y tampoco se puede hacer el descorche.

Para el resto de giros comerciales y actividades económicas el aforo se reduce hasta el 20 por ciento, únicamente permanecen con su capacidad del 33 por ciento el sector industrial y hotelero.

La funcionaria señaló que para evitar una mayor alza de contagios de Covid-19, se implementará el programa “Día Solidario”, que consiste en cerrar varios giros por algunos días durante tres semanas.

Al respecto, detalló que los negocios de Puebla capital y Centro Histórico permanecerán cerrados el 25 de diciembre, así como el 1 y 8 de enero. Restaurantes, loncherías, taquerías, y establecimientos de comida preparada no abrirán el 23 y 30 de este mes, así como el 6 del otro mes.

Checa los días de cierre en Puebla

Mientras que centros comerciales y plazas permanecerán cerradas los días 24 y 25, 30 y 31 de diciembre, así como el 7 y 8 de enero. Mientras que, como ya habían anunciado empresarios de este giro, los gimnasios permanecerán cerrados los fines de semana hasta el 10 de enero.

Hill Mayoral advirtió que a los establecimientos que incumplan con las nuevas medidas restrictivas ya no se les realizará un cierre temporal de 3 horas, sino de serán por cinco días, en caso de reincidir se aumentan 15 días y si siguen sin cumplir, se les adicionarán cinco días más.

Asimismo, informó que tanto el gobierno estatal como la Iniciativa Privada (IP) ya trabajan en una estrategia para que el regreso de vacaciones sea escalonado, y así evitar un mayor aumento en los contagios de Covid-19.

Finalmente, la funcionaria dijo que para que dicha estrategia funcione -en bajar los casos de Covid-19, es necesario el apoyo de la sociedad, pues si no cumplen con las nuevas medidas habrá un cierre total de la economía, como sucedió desde mayo.