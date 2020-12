Gobierno estatal arrendará por dos años 575 computadoras

El gobierno estatal arrendará por 2 años 575 equipos de cómputo para todas sus dependencias y entidades, para lo cual la Secretaría de Administración lanzó una licitación, cuyo contrato debe quedar firmado antes de que acabe diciembre.

Esto, de acuerdo con la licitación pública nacional GESAL-153-615/2020, publicada en la página oficial del gobierno de Puebla, misma en la que se detalla que se detalla que estos equipos serán divididos entre los de escritorio, portátil y all in one.

En el documento, la dependencia estatal estableció que será una contratación multianual, ya que el periodo del servicio será del primer día hábil posterior a la firma del contrato, que se estima el 27 de diciembre de este año y hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que serán 735 días.

En ese tenor, se detalló que serán 442 equipos de escritorio, de los que 207 serán de nivel medio, 121 de básico y 114 avanzado; en tanto, 114 serán portátiles, de los que 71 son de nivel medio, 27 de avanzado y 15 de básico, el resto, que son 20, serán computados all in one, 11 de nivel básico, cinco de medio y cuatro de avanzado.

El proveedor que se quede con el contrato dispondrá de máximo 60 días hábiles contados a partir del primer día hábil posterior a la firma del mismo, para suministrar, instalar, configurar y poner a punto la totalidad de los equipos solicitados.

Además de que deberá entregar una Póliza de soporte técnico, de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la cual se tendrá que incluir todo el equipamiento que ser requiera para el funcionamiento de los equipos.

En la licitación se especificó que los monitores de las computadoras deberán contar con una garantía de cambio por adelantado en caso de falla, con tiempo de servicio al siguiente día hábil, cuya vigencia deberá ser igual a la garantía del equipo de cómputo.

Fallo será el 26 de diciembre

De igual forma, tiene que incluir un software de productividad, que deberá ser propiedad del fabricante donde será posible hacer un mínimo de 38 arreglos de configuración fácil con el objetivo de organizar varias aplicaciones en la pantalla, se deberá poder pre-ajustar el brillo, contraste y resolución de acuerdo con la aplicación en uso y además administrar el uso eficiente de la energía.

Para los interesados en quedarse con este contrato, podrán presentarse a la junta de aclaraciones el 14 de diciembre, mientras que las propuestas técnicas deberán darlas a conocer el 17 del mes en curso y las económicas el 22.

En tanto, el fallo, que será dado a conocer al ganador a través de correo electrónico, está programado para el 26 de diciembre.