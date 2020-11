Urgen obras de infraestructura para prevenir inundaciones: Antorcha

El líder del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, afirmó que hay 368 mil tabasqueños afectados por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en días pasados, por lo que urgió a la realización de obras para atacar “de fondo” dichos percances.

Córdova Morán afirmó que la inundación de 2020 es la más ignorada y desatendida por el gobierno actual, lo cual ha sido constatado por antorchistas de la zona afectada, donde personas no tienen ningún tipo de apoyo, desde despensas, ropa, cobijas, zapatos, medicinas de uso corriente, incluso, las fuerzas armadas.

Señaló que las pérdidas “más dolorosas para las familias” son las de la vivienda, por lo que los gobiernos federal y estatal deben destinar recursos y disponer de un inventario para las necesidades de la población.

Por otro lado, aseguró que “la vida y la seguridad de los humildes nunca han estado en el primer plano de interés de los gobiernos de la república”, por lo que llamó a los tabasqueños a organizarse y afirmó que en México hay un pueblo solidario para tenderles la mano, pues el gobierno solo usas estas tragedias para “promocionarse y lucrar”.

Por ello propuso la constitución de comités en cada colonia o comunidad que se encarguen de acopiar material, recursos, alimentos, elegir el lugar más adecuado para ubicar los refugios y tener todo listo en caso de una nueva emergencia, al tiempo que conformen a un comité estatal único que sea la voz ante el país, e incluso ante fundaciones extranjeras, para solicitar apoyo y las obras de infraestructura necesarias.

“Ahora ya sabemos que es posible una solución definitiva a nuestro problema y debemos luchar por alcanzarla. Pero estemos claros que no llegará sola, que no llegará nunca si ustedes no la exigen a una sola voz y como una sola fuerza. Los derechos no se obtienen con súplicas; se conquistan con la fuerza organizada de las mayorías. También para eso urge organizarse” finalizó el líder social.