AMLO atribuye violencia feminicida a neoliberalismo; Sánchez, a machismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las causas de los feminicidios son, en general, las mismas que las de los homicidios, pues tienen que ver con la “pérdida de valores” y la “desintegración familiar” provocadas por el modelo “neoliberal”.

En contraste , la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el problema de la violencia feminicida en el país es consecuencia del “sistema cultural machista y patriarcal” imperante.

Lo anterior, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, donde la reportera Dalia Escobar preguntó a López Obrador y Sánchez Cordero si el gobierno federal tiene identificadas las causas de los feminicidios registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que suma 777 a nivel nacional en lo que va de 2020.

En respuesta, el mandatario expuso que, en lo general, “toda la violencia que se padece en el país contra mujeres y hombres pues es el fruto podrido de un modelo económico, materialista, inhumano que se impuso durante todo el periodo neoliberal”.

Aseveró que, durante 36 años, en México los gobierno aplicaron un modelo económico “ injusto, inhumano y autoritario”, donde predominó “lo material, el triunfar a costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero, el abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, y el saquear el país”.

Ante esta respuesta, la reportera insistió al presidente si él consideraba que en las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio.

López Obrador afirmó que “en general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores”.

En este sentido, reiteró su pronunciamiento a favor de “hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por poner delante el amor al prójimo, por hacer entender a todos de que sólo siendo buenos podemos ser felices”.

Asimismo, sostuvo que “ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, no hay impunidad”.

Sánchez Cordero explica acción contra violencia

En otro momento de la conferencia, la columnista Frida Guerrera señaló que, si bien hay homicidios de mujeres que son producto de la violencia generalizada, es necesaria una fiscalía especializada en feminicidios.

Ante esta postura, Sánchez Cordero coincidió en que “las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer por otras razones. Esto es lo que estamos atendiendo todos los días”.

Destacó que, contra la violencia machista, el gobierno realiza la entrega de becas a mujeres para que tengan oportunidades educativas y laborales, un plan contra el acoso dentro de las oficinas gubernamentales, y la prohibición del matrimonio infantil, además de formar a policías con perspectiva de género.

“El machismo mata y destruye vidas de mujeres y limita el desarrollo de nuestro país. No permitamos que la discriminación condicione el acceso a oportunidades”, sentenció la funcionaria.