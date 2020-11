Quitar fuero al presidente, importante para terminar corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que esta semana el Congreso federal discutirá su iniciativa para eliminar el fuero presidencial, la cual consideró “muy importante para terminar con la corrupción”, pues señaló que sus predecesores toleraban esta práctica.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario también advirtió que va a estar pendiente del proceso legislativo para ver “quiénes son los que se oponen a que se quite el fuero al presidente de la República, porque está muy extraño”.

Y es que cuestionó por qué en México no se puede juzgar al presidente como a cualquier otro ciudadano, y consideró que mantener el fuero equivale a “mantener privilegios” que no corresponden con la realidad.

“¿Para qué se tiene un instituto de la transparencia, una fiscalía anticorrupción si al mismo tiempo el principal funcionario público, el principal del gobierno goza de fuero y no puede ser juzgado más que por traición a la patria? (….) Eso está muy mal, muy mal. Eso lo tienen que ver los senadores”, expresó.

Recordó que su primera iniciativa fue rechaza porque incluía la eliminación del fuero para senadores y diputados, así que “ahora envié otra, ya no estoy incluyendo a legisladores ni se incluye a otro tipo de autoridades, es al presidente”.

Lo anterior, porque sostuvo que “es muy importante que en un sistema político presidencialista el titular del Ejecutivo no tenga fuero, porque los problemas de corrupción, de abusos de poder en un sistema presidencialista se originan porque se toleran desde arriba, o hay asociación delictuosa o hay tolerancia desde lo más alto del poder”.

Mentira, que presidentes no se enteren de corrupción

En este sentido, calificó como una “mentira” la versión de que un presidente pueda ser “bueno” y “no enterarse” de la corrupción de sus funcionarios, pues aseveró que todo negocio “jugoso” en el gobierno pasa por el visto bueno del mandatario.

“¿Qué decían antes? Que eran los funcionarios, que el presidente no se enteraba. El presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos y el presidente no se da cuenta. Esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales”, planteó.

“Mentira, no hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal. Era una hipocresía. Y si el presidente no se entera no está atento, no está haciendo su trabajo, o manda, pero no gobierna”, agregó.

Vale recordar que López Obrador ha insistido varias veces en la responsabilidad de los titulares del Ejecutivo en casos de corrupción, en especial en el contexto de los juicios contra funcionarios de los gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, sus predecesores.