Personal del IMSS en Puebla recibe condecoración Miguel Hidalgo

En el marco del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana en Puebla capital recibieron la condecoración Miguel Hidalgo en grado Cruz, la Enfermera Auxiliar, Esperanza Cuatlayotl Cocone y el médico familiar, Adolfo Xochipiltecatl Tuxpan, ambos del IMSS.

Esperanza Cuatlayotl enfatizó que “al recibir esta condecoración me siento muy contenta, muy feliz, me siento satisfecha por el trabajo que he hecho, y sigo haciendo hasta el día de hoy”.

“Iniciar la atención en el área Covid, fue con miedo a lo descocido no sabía que iba a pasar conmigo ni con los pacientes, conforme fue pasando el tiempo fui aprendiendo el manejo y los cuidados que debía tener; asimismo tomar las precauciones para no contagiarme y cuidar a mis compañeros y a mis pacientes, apoyándolos con una palabra de aliento y brindándoles mis cuidados de calidad como siempre lo he hecho”.

“Recuerdo que a un paciente sus familiares les traían muchas cartas y nosotros solíamos leérselas, darles palabras de aliento, cuidarlo y hacer cambios posturales, por fortuna el paciente se dio de alta muy agradecido”.

Por su parte el doctor Xochipiltecatl Tuxpan, expresó que siente gran orgullo y felicidad recibir este reconocimiento por su labor que realiza día con día, reconoce y se siente muy agradecido con sus compañeros y los pacientes que lo postularon para ser merecedor de esta presea.

Mencionó que en un principio existía temor ante una enfermedad desconocida para todos, poco a poco al irse involucrando en la atención de primera línea a pacientes contagiados con Covid-19, el temor fue disminuyendo.

“El trato que tengo con los pacientes, humano y empático, así como el salirme de mi área para resolver de manera especial cualquier situación de quien así lo solicite, son las características reconocidas por los pacientes y mis compañeros”, dijo.