AMLO pide que se aplique la ley a su hermano por entrega de dinero

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se aplique la ley, “como a cualquier ciudadano”, a su hermano Pío por el dinero que recibió en 2015 para presuntos fines electorales, pues sostuvo en su gobierno no hay nepotismo.

Lo anterior, este jueves en su conferencia de prensa matutina, en respuesta a la pregunta por su postura respecto a la solicitud de Pío López Obrador para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) deseche la demanda con el argumento de que el presunto delito ya habría prescrito.

“Que se aplique le ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política”, asentó el mandatario.

La reportera insistió en preguntar qué pasaría si el delito en verdad ya hubiera prescrito, a lo cual el mandatario señaló que él no se mete en ese asunto y que no intercederá con los jueces para resolverlo.

“Ya cambió esto completamente. No somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo, no es más de lo mismo (…) No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia, también ya que quede claro”, expuso.

En este sentido, aseguró que, desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, nunca ha visto a los presidentes del Tepjf ni del Instituto Nacional Electoral (INE).