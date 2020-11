A medias, transporte cumple medidas para evitar rebrote de Covid

A medias es como unidades del transporte público (entre ellas Bulevar CU) que pasan por el Centro Histórico cumplen con las nuevas medidas que emitió el gobierno estatal para evitar un rebrote de Covid-19, como la de no superar el 50 por ciento de capacidad.

Lo anterior, de acuerdo con un recorrido realizado por este medio este lunes en calles como la 10 y 14 Oriente Poniente, la 2 Norte y la 7 y 9 Norte-Sur, algunas de más transitadas por las unidades de transporte en el primer cuadro de la ciudad.

En dichas vialidades transitan rutas como la 52, 35, 38, 21, 58, 30a, 1a, 1, 23a, Azteca, 44, 2a, 67, 44, Bulevar CU, 14a, 27a, 12, 28, 64a, 64b, 11, 12, S19 y Galgos del Sur, donde no se hacen revisiones más que los checadores que anotan la hora en que pasan.

Algunas unidades como las de la Bulevar CU, cuyo recorrido en el Centro Histórico es sobre la 7 Norte-Sur, son de las que no respetan la capacidad del 50 por ciento, pues se puede notar cómo algunos pasajeros van parados agarrándose del tubo para no caerse.

En este caso, los choferes no deberían subir a las personas para cumplir con la sana distancia y tener al menos un pasajero por fila de asientos, sin embargo, no lo hacen, lo que genera un mayor riesgo de contagios de Covid-19 por la aglomeración de poblanos.

De igual forma, se pudo notar que algunos conductores de la 2a, Azteca y 1 no portan el cubrebocas o si lo tenían, pero no bien puesto, situación similar con los pasajeros, pues hay algunos que lo usan y otros que no, lo que no impide que aborden los camiones.

A esto se suma que en las esquinas donde hacen parada las unidades, la gente tampoco guarda la sana distancia, la cual tendría que ser de al menos metro y media de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin embargo, se pudo observar hasta más de cinco personas juntas.

Sin respetar sana distancia en paradas

Esta situación se da principalmente en los cruceros de las calles como la 2 Norte y 10 Oriente o en las esquinas de la 9 Sur, ya que es donde mayor variedad de rutas convergen, sumado a los comercios que se encuentran en esta zona y los vendedores ambulantes.

Si bien el número de pasajeros es menor comparado con meses atrás debido a que no hay clases presenciales y que este 2 de noviembre lo tomaron como puente, la zona del Centro Histórico es donde más gente se mueve y por ende la de mayor concentración de personas casi todo el día.

El pasado 23 de octubre, ante una alza de casos en la entidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta emitió un decreto con medidas preventivas para evitar el rebrote de la enfermedad Covid-19, que consisten principalmente en impedir aglomeraciones en plazas, transporte público y mercados.