Nuevas ofrendas y mediciones con distintas varas

Un ejemplo más de que a las mujeres se les mide con “distinta vara” comparativamente con la que se mide a los hombres en el ejercicio de lo público, es el caso de la reciente “designación” -todavía no aceptada- de Rosa Icela Rodríguez para la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno federal.

Inmediatamente surgieron comentarios: que no tiene conocimiento sobre esa materia, que no tiene las credenciales para ese cargo, que no es una persona experimentada. Comentarios todos muy elocuentes, de esa “vara” que mide distinto a los hombres y a las mujeres y si hacemos memoria ¿Pidieron esto mismo al saliente Alfonso Durazo cuando fue nombrado? ¿Tenía credenciales y expertise para el desempeño del cargo? Bueno…ni siquiera se le está pidiendo cuentas de los nulos resultados que tuvo a dos años en el cargo, a pesar del incremento exponencial que ha tenido la violencia en nuestro país. Sale sin pena ni gloria, y hasta se le dice que es un buen servidor público, yo agregaría, un “buen” servidor público que no dio resultados. Y este es sólo un ejemplo a los muchos que seguramente a este momento les ha venido a la mente. Algunos datos que demuestran esa falta de resultados son más que conocidos.

En estos días en los que recordamos a nuestros muertos y muertas, 566 familias agregaron ofrendas por el mismo número de mujeres asesinadas por feminicidio en datos del SNSP, aunque la creadora del mapa de feminicidios (María Salguero) registra que son 2,242 en México, por ello, corregimos, en este año 2,242 familias tuvieron que agregar una ofrenda a una hija, hermana, mamá, amiga que seguirían con vida si hubiese existido una política pública de prevención y atención para evitar que más de 10 mujeres diariamente en este país sean asesinadas, política pública que le tocaba diseñar e implementar a ese “buen servidor público” saliente. Conocimiento, estrategia, política pública creo que no tuvo.

Nuevas ofrendas también en este 2020 en los hogares de esas 91 mil 753 personas muertas a causa del Coronavirus, muchas de las cuales no hubieran fallecido si el Presidente de la República López Obrador hubiese dado el ejemplo y su gobierno federal las instrucciones precisas de prevención para evitar tantos contagios que los llevó a la muerte, pero como dijo recientemente el subsecretario López Gatell el responsable de todo esto en una entrevista en la que “ajustaba” el número de muertos por esta pandemia: “que quede claro, los fallecidos ya fallecieron” seguramente 91 mil 753 personas le parezcan pocas para él, porque lamentablemente sigue sin haber una política pública certera a pesar de estos terribles resultados y el Presidente López Obrador sigue sin importarle el tema, no usa cubre boca por ejemplo y ya vamos para ocho meses en cuarentena.

Y ahora serán los partidos políticos los que vigilen y apliquen los nuevos lineamientos para tratar que “esa vara” que mide a las mujeres en los cargos de elección popular, cubra otros conceptos encaminados a prevenir en el ejercicio del poder violencia y con ello se sumen otros elementos más para alcanzar oportunidades iguales.

3de3 para aplicarse en el proceso electoral del 2021: No ser deudores de pensiones alimenticias. No haber sido condenados por delitos sexuales contra mujeres. No haber enfrentado acusaciones de violencia doméstica. Todo siempre y cuando existiesen resoluciones firmes, entre otros Lineamientos que el INE ha acordado y que deberá seguir el Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Y en estas “mediciones con distintas varas” esperamos que ese reporte de daño al erario público que acaba de declarar la Auditoria Superior de la Federación de casi 6 mil millones de pesos tan sólo en el primer año de gobierno del Presidente López Obrador, produzca las investigaciones y de manera inmediata adopten las medidas para iniciar los procedimientos en contra de quienes resulten responsables de su gobierno por este daño. Sólo así demostrarían que esa causa por erradicar la corrupción que pregonan es verdadera, no sea que vaya a pasar lo mismo que lo sucedido en la telenovela mañanera, nos dijeron sobre Lozoya, y el mucho dinero público mal usado y no volvimos a saber nada, tampoco ha pisado la cárcel o también lo que seguimos esperando, esos diagnósticos que el Presidente López Obrador quedó de dar a conocer para demostrar la corrupción en el manejo de fondos y fideicomisos y sigue sin presentarlos.

En estas fechas en que recordamos a nuestros muertos, miles de ofrendas se sumaron en las familias mexicanas como recuerdo a las mujeres y hombres asesinadas y fallecidos en este país. Las varas con que se mide hoy en el gobierno federal son distintas y eso que uno de sus postulados es “No Mentir”.

rociog@prodigy.net.mx

Palabra de Mujer Atlixco

@rgolmedo

rociogarciaolmedo.com

- Anuncio -

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.