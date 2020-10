El Puebla jugará con aforo reducido y sana distancia el 23 de octubre: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el próximo 23 de octubre habrá afición, a un 30 por ciento, para el partido del Puebla como local contra León, mientras que los centros nocturnos y antros seguirán cerrados hasta que haya condiciones para reabrir.

En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Economía (SE), Olivia Salomón Vibaldo, informó que los directivos de La Franja han estado trabajando con Protección Civil (PC), por lo que ya se tienen listos los protocolos para el regreso de la afición.

Refirió que igual estarán observando cómo se comporta la apertura de otros estadios donde ya se anunció el regreso de las personas, a fin de ver si es necesario mejorar los protocolos en el estadio Cuauhtémoc cuando se reciba al equipo León.

Y es que se debe mencionar que la Liga MX anunció que para este viernes ya se jugarán partidos en los estadios con aficionados, aunque ninguno podrá exceder el 50 por ciento de aforo. Se comenzará con el encuentro entre Necaxa (local) y Tijuana, y después el partido de Mazatlán (local) contra Juárez.

Checa las medidas para ir al estadio

La funcionaria estatal comentó que las medidas implican un aforo reducidos del 30 por ciento, en el que sólo pueden estar en juntas dos personas, así como un distanciamiento de metro y medio con otros aficionados, para evitar un riesgo de contagio de Covid-19.

En el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, la secretaria informó que sus directivos anunciaron que se suspendió la para este 2020, por lo que será hasta el siguiente año cuando se reactive.

Sobre el tena, Barbosa Huerta sugirió que los boletos pada el partido del 23 de octubre y 6 de noviembre, que juega el Puebla como local, sea en línea, a fin de que se eviten filas de personas que pudieran generar contagios.

Vamos a echárnoslo, pero con todos los protocolos. Que Puebla tenga ese estímulo por su buen comportamiento, yo espero que para ese día 23 ya estemos en naranja estable en Puebla capital y que se cumpla con todos los protocolos, porque si es imposible de controlar a la gente, ya no habrá otro partido hasta estar en verde”, expresó.

Sin fecha para reabrir centros nocturnos

Respecto al tema de los bares y centros nocturnos, el mandatario poblano manifestó que no se tienen contemplado la apertura de dichos establecimientos, pues es necesario esperar a que mejoren las condiciones sanitarias en Puebla.

Y es que, dijo, no se imagina que en estos lugares se pueda guardar sana distancia entre los clientes, por lo que igual pidió al gobierno municipal actúe con responsabilidad y verifique que se mantengan cerrados estos inmuebles.

“No, simple y sencillamente no. Los antros serían verdaderas fiestas Covid, entonces no hay ninguna previsión de reapertura de estos negocios, y yo no he recibido ninguna solicitud al respecto”, asentó el mandatario.