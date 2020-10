Los Animaniacs están de regreso; aquí el primer avance  

Es muy probable que crecieras con ellos y más que sigas extrañando sus divertidas aventuras y característico humor. Es por ello que te traemos la gran noticia, los “Animaniacs” estarán de regreso el próximo 20 de noviembre a través de Hulu, una plataforma de streaming.

“Animaniacs” tuvo cinco temporadas emitidas entre1993 y 1998 pero no cabe duda que la famosa serie volverá a hacer historia.

Desde 2017 se confirmó que Warner Bros trabajaba con Amblin Television, compañía de Steven Spielberg, en la continuación de la franquicia.

En el primer video del regreso se muestra una parodia de Jurassic Park que incluye a Spielberg, a lo lejos, se ve una figura de dinosaurio que se transforma en los tres característicos personajes

😲 @Hulu did it. They- they actually did it. Check out our @NY_Comic_Con exclusive clip! #Animaniacs #NYCC pic.twitter.com/U0Z9cb15Ir

— The Animaniacs (@TheAnimaniacs) October 11, 2020