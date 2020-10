Los desaparecidos de Baja California y Tepjf ya siente la presión

Remesas suman 97 mil millones // Monto acumulado en 21 meses

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que paradójicamente, las aportaciones de los expulsados de su tierra –la mayoría de ellos durante el régimen neoliberal– se mantienen como uno de los pilares de la economía mexicana, en especial en estos aciagos tiempos de la pandemia. Aquí, allá y acullá todo se fue al suelo por la paralización de las actividades productivas, pero los paisanos no han dejado de enviar recursos, los cuales no sólo benefician a las familias receptoras, sino que esos dineros salpican a todos los sectores sociales.

La información más reciente indica que por remesas en agosto pasado ingresaron al país 3 mil 574 millones de dólares, monto 6.5 por ciento mayor al registrado en igual mes de 2019 y 1.2 por ciento superior al captado por el país en julio de 2020. Así, el acumulado enero-agosto sumó 26 mil 181 millones de dólares, 9.7 por ciento más que en igual lapso del año previo.

De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en agosto pasado el número de envíos sumó 10 millones 408 mil, cifra superior en 5.3 por ciento a la de un año atrás. La remesa promedio en ese mes se mantuvo en 343 dólares, con lo que no se reportó variación alguna respecto al mismo mes de 2019 y del promedio observado en julio de 2020.

Frenaa: el engaño como método

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que este sábado reciente se produjo la mayor movilización de miembros y simpatizantes del peculiar Frente Nacional AntiAMLO (Frenaa). Miles de ellos marcharon por calles de la Ciudad de México hasta alcanzar la Plaza de la Constitución, popularmente conocida como Zócalo, con el propósito de sumar los cien mil manifestantes que en una descuidada oferta el presidente de la República había puesto como condición para dejar su cargo (además de un descenso en sus índices de popularidad en encuestas de opinión), sin necesidad de esperar a otros mecanismos, como la consulta popular sobre revocación de mandato presidencial que podrá realizarse en 2022.

Quedó constancia de que el movimiento contrario al presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un esfuerzo por mostrar músculo, aunque a pesar de ello quedó muy lejos de la meta que en esta misma columna se había considerado como una “vara muy baja” a brincar, si se toma en cuenta que el político tabasqueño llegó a la silla presidencial con la mayor suma de votos de toda la historia electoral, más de treinta millones de votos que en ningún caso deberían ponerse en apuesta frente a un eventual centenar de miles de personas exigentes de un virtual derrocamiento de un poder legítimo.

La confrontación de ideas y, en consonancia, de apoyos presenciales a ellas, no debe causar mayor estremecimiento. La oposición al obradorismo tiene pleno derecho a manifestarse cuantas veces pueda y quiera, al igual que los seguidores de la llamada Cuarta Transformación podrían hacerlo.

Pero esta oposición en específico, la desenfrenada, ha demostrado ya una recurrencia sistemática al método del engaño y la provocación, en especial mediante la exageración de sus fuerzas y expresiones. Al desnaturalizar el sentido de la protesta pública, reducir la calidad del debate y la argumentación y optar por la magnificación de las falsas noticias (las “fake news”), Frenaa envenena la política y se atrinchera en la provocación.

La recurrencia a la falsa realidad llevó a una intensa discusión acerca de la cantidad de manifestantes que hubo este sábado en la plaza central del país. Un primer reporte de las autoridades chilangas habló de cinco mil personas y, en un ajuste posterior, pasó a ocho mil. Estimaciones de autoridades federales consideraron dieciocho mil asistentes, mientras los organizadores y algunos de sus voceros daban por absolutamente rebasada la cantidad de cien mil y se extendían alegremente hacia el cuarto de millón e incluso los cuatrocientos mil manifestantes.

Última llamada para México Libre

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que las operaciones, llamadas, mensajes y cabildeos, se han intensificado en los últimos días en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entre sus siete magistrados, en vísperas de que se voten en los próximos días las impugnaciones de México Libre en contra de la decisión del INE de negarle el registro como partido político. Hay presiones de todos lados para tratar de influir en una decisión que, sea cual sea su sentido, impactará directamente las elecciones de 2021 y los equilibrios de fuerzas sobre todo en la oposición política al actual Gobierno.

El viernes pasado, por ejemplo, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, envió un escrito a la Sala Superior del TEPJF, en el que solicita que se establezca “el impedimento para el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que no intervenga en la discusión y resolución de los asuntos sobre la organización México Libre”, bajo el argumento de que dicho magistrado tiene vínculos políticos directos con el expresidente Felipe Calderón y con su esposa, Margarita Zavala, por haber sido colaborador cercano de su exsecretario particular, Roberto Gil Zuarth.

Mientras tanto, Felipe Calderón mandó ese mismo viernes otra carta dirigida a los magistrados del Tribunal, en la que descarta que Reyes Rodríguez Mondragón tenga algún tipo de vínculo o relación con él y con su esposa, por lo que pide que se descarte cualquier petición de que el magistrado se excuse y no participe en la revisión y votación de la ponencia que presentará el magistrado José Luis Vargas, sobre los recursos de impugnación de México Libre.

Y en medio de las presiones y peticiones epistolares, hay toda una operación desplegada por el calderonismo para tratar de que el fallo de los magistrados favorezca a su partido. La estrategia de cabildeo y “convencimiento” es encabezada por Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente y exsenador panista, quien aprovecha sus inocultables vínculos personales con el magistrado Reyes Rodríguez para acercarse también a otros magistrados afines en busca de su voto.

En esta operación participa también Salvador Nava Gomar, exmagistrado del TEPJF quien también representa a Calderón y Zavala en una parte de la interlocución con los magistrados del Tribunal.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Derechos. Tras la protesta de opositores a su gobierno en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que se les respetará el derecho a la libertad de expresión. Les reiteró que la vía pacífica es la forma en que se pueden lograr cambios de fondo en los regímenes. Aprovechó para decirle a los opositores que “no va a haber represión, lo único que queremos es que se esperen. Ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias; ellos quieren el régimen, nosotros transformar. Se puede resolver por la vía democrática. Habrá elecciones en todo el país y luego yo me voy a someter a la revocación de mandato”. Pidió a “los conservadores que están molestos porque ya no hay corrupción, que no coman ansias, que se sigan preparando para que, por la vía pacífica, sí así lo decide el pueblo, tengamos que retirarnos”, insistió. Todo a su tiempo.

2. Con Sansón a las patadas. Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, acusó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de hostigamiento en su contra. Sostuvo que no sólo es personal, pero se concentra en él, porque es el único que está acudiendo en apoyo a los candidatos de su partido, ya que ha hecho una gira muy intensa por Hidalgo. Acusa que durante su estadía y jornadas de proselitismo fue amenazado vía telefónica. Una recepcionista, afirmó, le dijo que le comentara que se había quemado su departamento, “iba yo llegando, eran como las diez de la noche, me tenían medido y lo que querían era generarme inquietud, yo estaba muy cansado y dije me voy a dormir, no creo ya me hubieran avisado y, si no, mañana veo”. ¿En verdad se cree tan importante? Los huevazos le llueven solos.

3. Pendiente. Luego de estimar que en Baja California han desaparecido aproximadamente mil personas durante los últimos 5 años, familiares de hombres y mujeres cuyo paradero es desconocido efectuaron una marcha por la paz. El colectivo Todos Somos Erick Carrillo, que lleva por nombre el de un joven desaparecido desde el pasado 1 de junio de 2019, ha congregado a madres, padres, hijos, esposas y hermanos de cientos de desaparecidos. Mediante la marcha en Tijuana exigieron apoyos para la localización de sus familiares, así como el cese a la violencia, que en este año suma ya mil 515 homicidios, 11 de los cuales se han registrado en los primeros días del mes de octubre. Precisó que la suma de desaparecidos asciende a 989, de acuerdo con el grupo especializado en personas extraviadas. Un problema que, de no resolverse, la historia cobrará a Jaime Bonilla, el gobernador.

