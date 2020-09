Puebla seguirá con semáforo naranja; no se reabrirán más negocios

El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que aunque la Federación ubicó a Puebla con semáforo epidemiológico color amarillo, se seguirá con el modelo estratégico del color naranja por un “tiempo más”, por lo que no habrá reapertura de más giros comerciales.

Así lo dijo en rueda de prensa tras anunciar la actualización de casos de Covid-19 en el estado, donde señaló que se logró el cambio de naranja a amarillo por el “buen comportamiento de poblanos, que han mostrado responsabilidad”.

Asimismo, aseguró que la curva de contagios es estable, pues es necesario apuntar que para este lunes, se reportó que durante el fin de semana, los contagios disminuyeron, pues venían de registrase 235, pero en los últimos tres días fueron 110, 90 y 139.

“Esta calificación (semáforo epidemiológico color amarillo) no nos va a llevar a bajar la guardia. Para nosotros, Puebla tiene que seguir por un plazo más, en condiciones de naranja. Mientras no bajemos de manera muy sensible lo que ocurre en la zona conurbada, no podemos irnos a amarillo”, enfatizó el mandatario.

Además, sostuvo que es necesario mantener el mismo comportamiento que cuando el semáforo epidemiológico de la Federación estaba en naranja, por lo que descartó que se vaya a permitir la reapertura de más giros comerciales, como ha sucedido en otros estados.

Lo anterior porque, explicó, la zona metropolitana de Puebla, incluida la capital y Cholulas, es la que acapara la mayor parte de casos de Covid-19, con hasta el 70 por ciento del total, mientras que la Angelópolis es el principal foco de contagios en el estado.

Pide “aguantar un poco más”

Barbosa Huerta sostuvo que es necesario aguantar unos días más, e incluso aseguró que de ser necesario, haría un decreto para que la entidad continúe en naranja “sin que sea vea como un desacato” al semáforo epidemiológico de la Federación.

“Seamos conservadores en nuestro comportamiento, y no nos desboquemos a poder actuar como si las cosas estuvieran resultas. Mantengamos las restricciones, mantengamos las cuestiones de prevención en la higiene”, afirmó.

Y es que el gobernador anunció que se enteró que, debido al cambio de color en el semáforo, cines ya se alistan para reabrir, por lo que informó que es necesario que aguanten un periodo más, aunque reconoció que la situación económica es difícil.

“Están preparándose cines, antros no eh, antros no, en todo caso cine con todas las medidas restrictivas que están siendo aplicadas en algunas ciudades del país, pero antros no, hay que aclararlo”, precisó.

Barbosa Huerta aclaró que, una vez que con ayuda de la Secretaría de Salud (SS) determinen cuánto tiempo más debe Puebla permanecer en semáforo epidemiológico naranja, habrá diálogo con empresarios, para llegar a un acuerdo.

Finalmente, pidió a poblanos continuar con el uso del cubrebocas, así como seguir manteniendo la sana distancia, y las medidas de higiene, como el lavado de manos constante.